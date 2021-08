Revue de réminiscence: le voyage mental induisant le bâillement de Hugh Jackman

Hugh Jackman cherche son amour perdu dans un mélange gorgé d’eau et induisant des bâillements Début et Jours étranges. Réminiscence fait référence à une technologie dans un avenir proche où les souvenirs passés peuvent être revécus dans une simulation cérébrale. L’histoire se déroule dans un Miami inondé par le changement climatique et en proie à la guerre des classes. Les toxicomanes frappés par la pauvreté aspirent à la douce étreinte de la nostalgie sur leur réalité détrempée. Le film est tourné dans un style crime noir des années 40 qui finit par être son meilleur atout. Tout le reste, en particulier le manque flagrant de chimie entre les protagonistes, est terne et artificiel.

Hugh Jackman joue le rôle de Nick Bannister, un vétéran de la guerre frontalière gimpy qui exploite un Réminiscence salon avec un ancien coéquipier. Watts (Thandiwe Newton) se boit jusqu’à l’oubli en faisant fonctionner l’équipement. Il guide verbalement sa clientèle vers le souvenir souhaité. Nick est instantanément frappé lorsque la sensuelle Mae (Rébecca Ferguson) vient pour un souvenir de routine. Il la traque dans un bar où elle titille les clients ivres avec son numéro de chanteuse de salon. Ils tombent follement amoureux jusqu’à ce que Mae disparaisse soudainement.

Nick devient obsédé par la recherche de ce qui est arrivé à Mae. Watts l’avertit de la poursuivre, mais il ne peut pas laisser Mae partir. L’enquête de Nick révèle rapidement que Mae avait de nombreux secrets sombres. Une rencontre avec un dangereux trafiquant de drogue (Daniel Wu) et son laquais de flic véreux (Cliff Curtis) ouvre la porte à un complot meurtrier. Nick se demande si la femme qu’il adorait n’était qu’une illusion.

Réminiscence se déplace à la vitesse d’un escargot. La réalisatrice Lisa Joy (Westworld), l’épouse et partenaire de production de Jonathan Nolan, devient trop concentrée sur les morceaux noueux de son avenir dystopique. Nick est le détective classique par excellence qui récure le ventre de la société à la recherche d’une dame disparue. Raconter son voyage miteux via la voix off constante requise. Mais ce n’est pas un thriller d’Humphrey Bogart ou de Joseph Cotten au 21e siècle. L’enquête de Nick, c’est comme regarder de la mélasse couler en arrière au ralenti. Il y a d’énormes morceaux du film où il ne se passe rien d’important. La joie devient poétique et stylistique bien trop longtemps.

Hugh Jackman et Rebecca Ferguson, deux grands acteurs, sont mal interprétés ici en couple. Je n’ai jamais acheté l’aspect amoureux ou son engouement pour elle. Il se pourrait que ses scènes de chant de salon m’aient rappelé une usurpation d’identité de Jessica Rabbit en direct. Le film donne également un indice important dès le début, donc le mystère prolongé n’est pas si convaincant. Cela laisse les interactions des personnages principaux comme essentielles à la valeur du divertissement. Réminiscence s’effondre lorsque vous n’achetez pas le principe de base.

Deux autres problèmes étaient gênants. Nick boite en marchant. Mais peut courir à un rythme rapide en cas de besoin, sauter d’un bâtiment à l’autre et nager comme un poisson. Il n’y a aucune raison de le montrer avec un handicap si vous ne respectez pas ce choix. Finalement, le Réminiscence la procédure n’a pas l’air intéressante. Nous avons vu des conceptions de production similaires dans de meilleurs films de science-fiction. Il fallait une approche plus innovante de l’immersion mémorielle. Réminiscence est produit par FilmNation Entertainment, Kilter Films et Michael De Luca Productions. Il sortira simultanément le 20 août dans les salles et HBO Max de Warner Bros.

Sujets : Réminiscence, HBO Max, Streaming

Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.