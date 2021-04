Revue de NieR Replicant ver.1.22474487139… sur PlayStation 4

Suite au succès de NieR: Automata, nous remontons le temps pour jouer l’original remasterisé. Revue NieR Replicant ver.1.22474487139…

Le premier NieR n’a pas été aussi acclamé que le second que nous avons vu «récemment». Cependant, avec la bombe que NieR: Automata a signifiée pour la saga, Square Enix a finalement choisi de lui donner une nouvelle chance. Et puisque nous sommes si gentils, ici nous avons joué dur pour vous apporter le Revue NieR Replicant ver.1.22474487139…

Le titre a été retouché pour s’adapter à ce qui était autrefois la version « originale ». Au Japon, ils avaient deux versions. Un dans lequel le protagoniste était le père de la fille que nous voulons sauver et un autre dont il était le frère. Cette édition part de cette deuxième version qui n’a jamais atteint notre territoire.

Cela dit, voyons comment la refonte a fait le jeu. Mais je vous préviens déjà que tout le bien qu’un titre 2010 peut faire.

Remonter le temps

NieR Replicant ver.1.22474487139… nous place avant que des événements de NieR: Automata. En fait, le jeu commence par une scène qui pourrait se dérouler dans quelques années, en 2054. Mais rapidement, après un petit tutoriel, on saute vers le futur. De nombreuses années dans le futur.

A cette époque, la race humaine est assez épuisée. En fait, nous vivons dans une ville assez rurale, où il n’y a pratiquement pas de technologie. Notre protagoniste, un jeune garçon habile avec une épée, cherche un moyen de sauver sa sœur d’une maladie qui semble incurable. Et à partir de ce moment, la chose commence à devenir incontrôlable.

Le monde est plein de dangers, comme les êtres appelés «nuances«, Qui attaquent les humains et contre qui nous devrons nous défendre sans cesse. Mais ce n’est pas la seule chose qui existe. Les robots, les bêtes sauvages et encore plus d’humains peuvent nous rendre la vie impossible tout au long de l’aventure.

Pour notre part, on peut la parcourir de manière assez libre, tout est dit. Bien sûr, ce que nous verrons par-dessus tout sera des ruines ou des endroits avec peu de vie. Et, comme nous l’avons déjà dit, le problème pour les humains n’est pas que ce soit très bien, vraiment.

Un système que nous connaissons

Si vous avez déjà joué à NieR: Automata mais que vous n’avez pas rendu NieR, ne vous inquiétez pas trop. Bien que l’évolution soit évidente d’un titre à l’autre, le gameplay est très similaire. Notre protagoniste porte une épée de lait. Et s’il m’est difficile de monter les escaliers de ma maison, je ne veux pas m’imaginer frapper avec ça ou le porter tout le temps.

De plus, peu de temps après le début de l’aventure, nous retrouverons notre premier allié, Grimoire Weiss. Cela fonctionnera de la même manière que notre pod du dernier jeu de la série. Autrement dit, nous pouvons équiper différentes armes pour tirer avec elles. Cependant, celui-ci a quelques fonctions supplémentaires (pour remplacer celles qui manquent à l’humain).

En combattant, nous débloquerons des versets scellés. Ce sont des sorts qui Grimoire weiss pourra faire pour nous. De cette façon, nous pouvons personnaliser notre cosse réservez et préparez-le davantage pour les attaques à distance ou au corps à corps.

En plus de cela, nous aurons une série de «mots»Cela peut être ajouté aux armes, aux capacités du protagoniste ou aux sorts de Grimoire Weiss lui-même. Ceux-ci auront différents effets qui peuvent être accumulés et améliorés. Améliorations de l’attaque, de la défense, plus de dégâts, moins de consommation de mana … même la libération de capacités différentes ou plus puissantes.

Tout cela, ainsi que les armes et les capacités du personnage (et les secondaires) donnent lieu à un ensemble plutôt mignon de capacités et de possibilités. De plus, beaucoup de ces mots ou versets sont cachés chez certains ennemis. Et ils ne sont pas toujours fixes, mais parfois ils sont aléatoires.

Bref, comme vous pouvez le voir, le système de combat est très similaire à celui de NieR: Automata. Mais, évidemment, plus de 10 ans se sont écoulés depuis ce titre. Par conséquent, vous pouvez voir la différence entre la profondeur de l’un et de l’autre. Heureusement pour nous, la fluidité du jeu et la façon dont il a vieilli signifie que ce «décalage» n’est pas trop perceptible.

Un monde d’antan

Ce que je dois vous dire dans cette analyse de NieR Replicant ver.1.22474487139 … c’est que le monde est très vide. C’était déjà dans l’original, mais maintenant cela semble encore plus vrai. Rappelez-vous, je suis conscient que NieR: Automata suit le même schéma, mais au moins l’environnement était plus rempli «d’autres choses». Ici les prairies et les couloirs abondent. Et chaque fois que nous trouvons un champ ouvert, ce sera un peu «sans âme».

Evidemment, c’est le résultat du jeu qui était à l’origine destiné à une PlayStation 3 et on ne peut pas le comparer à la puissance actuelle. Mais malgré les ajustements et les ajouts qu’il a graphiquement, la chose continue de donner le sentiment d’être laissée pour compte.

En dehors de cela, graphiquement, le travail est plutôt bien fait. De nombreux modèles ont été modifiés, parfois avec peu mais d’autres fois avec un peu plus de profondeur. Par exemple, Yonha change un peu de l’édition originale à celle-ci. Et ce n’est pas seulement la stylisation du visage. C’est la conception complète du personnage.

Une autre chose qui frustre un peu est la question des missions secondaires. Ils ne sont pas du tout drôles, du moins pour la plupart. Il consiste à aller d’un endroit à un autre et à tuer, ramasser ou atteindre des endroits. Un peu plus. Heureusement pour nous, l’intrigue principale a assez de chicha pour nous divertir. Mais quand il s’agit de fouiller dans les personnages ou de nous donner plus d’informations sur le monde, le jeu échoue. Et vous pouvez le voir.

Nouveaux ajouts

Le fait que le jeu s’appelle NieR et comporte autant de chiffres, en plus de donner des maux de tête à ceux d’entre nous qui écrivent à ce sujet, indique qu’il y a eu des changements. Et quelques-uns. En plus des améliorations du gameplay et des corrections de caméra, il y a quelques bribes intéressantes.

Par exemple. Pas de spoilers. Comme NieR: Automata, le titre a plusieurs fins. Celles-ci nous permettent de connaître des choses différentes à chaque fois que nous jouons une suite. Points de vue, nouvelles situations, changements de décision … sont des éléments toujours présents dans la saga.

Pour accéder à certains d’entre eux, il suffira de compléter une partie de l’histoire. Mais pour d’autres, des conditions très particulières doivent être remplies. Et il y en a un, en particulier celui qui a été ajouté et qui peut durer de 2 à 4 heures (selon la façon dont nous sommes avec le contrôleur) qui sera sûrement le plus révélateur et intéressant pour les anciens joueurs.

Ils ont également été ajoutés plus d’intrigue (missions pendant le jeu) et la possibilité de combat automatique. Mais ce dernier uniquement si on le met en mode facile. C’est une fonctionnalité héritée de NieR: Automata.

Concernant le thème artistique, au-delà du graphisme que nous avons évoqué, la bande-son a été réenregistrée et le doublage corrigé. Autrement dit, nous allons trouver une qualité sonore similaire à celle du dernier jeu. Et cela en soi est exceptionnel. Parce qu’en plus du décor, le jeu possède l’une des meilleures bandes sonores du marché. C’est indéniable. Et comme il a une touche très originale et caractéristique.

Conclusions de l’analyse NieR: Replicant ver. 1,22474487139 …

À ce stade, la question est la même que toujours: le jeu en vaut-il la peine? La réponse est un oui retentissant. En plus d’élargir le monde que l’on voyait déjà à l’époque, il explique beaucoup de choses et nous offre une histoire très intéressante.

Vous pouvez trouver le gameplay un peu dépassé, surtout par rapport à NieR: Automata. Mais ce n’est rien qui ne peut être surmonté. Il y a suffisamment d’options pour nous divertir avec et nous pouvons le personnaliser à notre goût.

Peut-être les points les plus négatifs sont les missions secondaires et le monde vide. Mais en laissant cela de côté, la façon dont l’intrigue, le doublage, le monde et les personnages sont gérés est assez ronde.

Bref, si vous êtes fan de NieR: Automata, vous aimerez ce jeu. Et surtout, cela vous donnera beaucoup plus d’indices sur tout le monde et … qui sait. Peut-être que vous comprenez plus NieR: Automata.