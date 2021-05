Revue de «  Mars Horizon  »: Concevez des fusées, exécutez des missions et concourez pour la gloire dans cette aventure spatiale addictive

Je suis un amateur d’arbres de compétences dans le jeu, ce qui signifie que ma partie préférée du nouveau jeu « Mars Horizon » n’est pas seulement son arbre de compétences spatial, mais aussi son fusée arbre, où vous créez des pièces pour les missions spatiales.

Dans le simulateur spatial jeu d’Auroch Digital , vous gérez une agence spatiale de votre choix. Vous commencez en 1957, avec cinq agences spatiales en compétition pour la gloire et les missions « jalons », comme le premier satellite, le premier humain dans l’espace et le premier survol de la lune. J’ai choisi la NASA. Le jeu n’est pas tout à fait exact historiquement, dans la mesure où seuls deux pays ( les États-Unis et l’Union soviétique ) étaient sérieusement dans l’espace depuis le début, mais dans l’ensemble, cela fait un travail décent en montrant comment l’exploration spatiale a progressé.

Au fur et à mesure que vous débloquez des jalons et terminez des missions, vous vous retrouvez à mener une bataille de relations publiques avec les autres agences spatiales et également avec vos propres bailleurs de fonds. Si vous vous débrouillez bien, les autres agences vous donneront quelques œufs de Pâques (je suis Vénus flyby development tech), et vos bailleurs de fonds vous combleront d’argent. Faites mal, et vous obtiendrez moins d’argent et beaucoup de gros titres de journaux désagréables.

Compétences dans le jeu reproduire ce que les premières agences spatiales voulaient faire , comme effectuer la première sortie dans l’espace ou créer la navette spatiale pour réduire les coûts globaux de la mission. Mais ce sont les fusées qui ont vraiment retenu mon attention: vous recherchez un ensemble d’étages supérieurs, d’étages inférieurs et d’étages de rappel réels pour créer les combinaisons dont vous avez besoin. Les joueurs intelligents planifieront et testeront leurs fusées dans des missions sans équipage avant de les utiliser dans des missions en équipage. En tant que novice, je ne pensais pas aussi loin lors de mon premier match – mais je vais certainement le rechercher de près lors de futures parties.

Au fur et à mesure de votre progression, vous apprendrez rapidement que vous ne pouvez pas satisfaire tous les groupes d’intérêt en même temps, ce à quoi la NASA et d’autres agences doivent faire face dans la vraie vie. Mon exemple préféré a été lorsque mon orbiteur de la planète rouge a découvert l’infâme (et démystifié) Formation rocheuse « Face on Mars » . Dois-je encourager la spéculation sur les ovnis et obtenir plus d’argent et de gloire, ou minimiser et rendre les scientifiques malheureux? J’avais besoin de fonds pour créer un atterrissage humain sur la lune, alors j’ai décidé – de manière irresponsable – de dire que ce devait être une formation extraterrestre. Les notes ont grimpé en flèche. Mais je me sentais coupable.

Cosmodrome de Baïkonour recréé via Mars Horizon. (Crédit d’image: Auroch Digital / Irregular Corporation)

Pendant des heures, j’ai développé les compétences de mon agence spatiale, le nombre de boosters qu’elle pouvait utiliser et les bâtiments associés, comme le contrôle de mission, un laboratoire de flottabilité neutre pour les astronautes de faire des entraînements de sortie dans l’espace et de nombreux roquettes. La course à un atterrissage humain sur la lune était serrée entre moi (la NASA) et la Chine, mais malheureusement, j’ai échoué à la dernière minute en précipitant le développement de mon vaisseau spatial. Mes trois astronautes sont morts en orbite terrestre, et mon coûteux booster Saturn V et mon vaisseau spatial Apollo ont dû être reconstruits, plus soigneusement la prochaine fois.

Et c’est là que « Mars Horizon » brille vraiment en offrant un aperçu de la gestion des agences spatiales. Vous allez débattre de l’opportunité de lancer dans des «fenêtres» plus pauvres, lorsque les conditions ne sont pas optimales, pour battre d’autres agences spatiales à des jalons. Vous devrez risquer de dépenser une grande partie de la monnaie du jeu pour le développement de fusées, seulement pour voir parfois la mission échouer en raison de votre propre incompétence ou de questions hors de votre contrôle. Vous gagnez du crédit de ces expériences, mais les échecs piquent néanmoins, surtout s’ils impliquent des astronautes fictifs.

Le jeu simule également la complexité des manœuvres en orbite terrestre, de l’injection translunaire, de la rentrée et d’autres étapes clés d’une mission . En utilisant des paramètres tels que les expériences, la puissance et le temps de l’astronaute, vous essayez de produire des quantités de carburant, des capacités de communication ou des objets similaires pour répondre aux exigences de la mission. Vous devrez également protéger votre vaisseau spatial en évacuant la chaleur lors d’une rentrée, par exemple. Bien que vous ayez le choix de «compléter automatiquement» ces jalons et de les ignorer, méfiez-vous; techniquement, c’est l’option d’auto-complétion qui a tué mes astronautes d’Apollo, donc vous ne pouvez pas toujours faire confiance au « cerveau de l’ordinateur » du jeu pour prendre le relais.

Choisissez votre recherche pour créer la meilleure agence spatiale possible dans Mars Horizon. (Crédit d’image: Auroch Digital / Irregular Corporation)

Au fur et à mesure que vous sortez du début de l’ère spatiale, vous débloquez encore plus d’avantages. Le jeu nécessite de nombreuses heures, mais je suis allé assez loin pour commencer à piloter la navette spatiale et commencer à tenter un atterrissage humain sur Mars pour de bon. Vous commencez avec une chance « pathétique » ou 0% de parvenir à un atterrissage sur Mars . Mais au fur et à mesure que vous accomplissez des missions connexes, telles que des travaux de longue durée dans une station spatiale, ou des survols et des atterrissages martiens, vous vous trouverez encore plus proche de l’atterrissage sur Mars.

Le jeu comprend des éléments de la série SimCity en termes de construction et de gestion d’une installation, tout en faisant également écho à certains des jeux de la vieille école des années 1990 concernant la gestion des missions spatiales. (Tout le monde se souvient du MS-DOS « Buzz Aldrin ‘s Race Into Space « de 1993? N’importe qui ?!) Mais sérieusement, c’est un jeu addictif. Mon cœur de geek de l’espace m’a fait rester éveillé tard en essayant de me rapprocher de Mars, tandis que mon cerveau me disait que je devais vraiment y aller dormir afin que je puisse faire mon travail correctement le matin. J’ai arrêté de jouer assez longtemps pour écrire cette critique, mais j’ai déjà hâte de revenir à la réplication de l’exploration spatiale dans ce jeu.

