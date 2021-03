Revue de Loop Hero: la première pêche de 2021 que nous n’avons pas vue venir

Hé toi, arrête-toi là une minute. Il ne vous faudra pas longtemps pour lire ceci, et je pense que c’est quelque chose d’important que vous devez savoir. Le fait est que nous sommes le 4 mars et, surprise! Nous avons déjà un candidat pour GOTY! Il s’appelle Loop Hero et peut-être, comme moi il y a quelques semaines, vous ne donnerez pas non plus un sou pour cela.

En fait mes deux premières phrases concernant le jeu quand il a été annoncé Retour numérique ils étaient « Qu’est-ce que c’est moche« -Oui, je vous demande pardon- et cela a été suivi d’un »je ne comprends rien». Si vous étiez le visionnaire que j’évitais d’être, vous savez quoi faire, courez au magasin pour lui. Mais si vous êtes aussi perdu que je l’étais il y a quelques semaines, laissez-moi me tenir à votre porte pour vous parler de notre Seigneur et Sauveur Héros de la boucle.

Loop Hero: le premier joyau indépendant de 2021

Parlons d’abord de l’éléphant dans la pièce. Un candidat pour GOTY indie? À cette époque de l’année? A cette heure de la journée? Dans cette région du pays? Situé exclusivement à l’intérieur de votre PC? Oui.

Malgré le danger de s’arrêter sur l’un de ses principaux écrans remplis de routes pixélisées et de poupées de peu d’actualité visuelle, Héros de la boucle C’est l’un de ces jeux que vous comprenez minute par minute, découvrant une expérience apparemment simple qui se tord et se complique au fil des heures, et qui commence à se défaire et à jeter des lumières et des surprises au fil des jours.

Je suis avec lui depuis plusieurs semaines et Je n’ai pas pu éviter la tentation d’y jouer presque tous les jours, non plus à cause de l’arrivée de ce texte imminent, mais parce que c’est une de ces formules terriblement addictives auxquelles il est difficile de nier un peu plus de son temps. Un de ceux qui mangent ta demi-heure gratuite de nulle part, mais aussi un de ceux qui peuvent t’avoir jusqu’aux petites heures du matin en répétant celle de « un de plus et je le laisse».

Mais comment? Comment ce génie apparemment sorti de nulle part peut-il prendre le dessus sur votre temps libre à travers des combats au tour par tour, des cartes, la gestion des ressources et la construction de villes et de paysages? Comment diable un mélange de genre tellement fou? Essayons de le décrocher.

Comprendre Loop Hero

Dans Héros de la boucle nous prenons le contrôle du héros fantastique classique, un guerrier destiné à sauver le monde d’un événement catastrophique. Cependant, c’est la plus catastrophique de toutes celles dont on se souvienne parce que, littéralement, il n’a rien laissé derrière lui.

Le monde est vide et chaque fois que nous quittons notre camp, nous devons le reconstruire pour essayer de nous souvenir de ce qui s’est passé et vaincre celui qui est derrière. Là commence le boucle -le cycle- qui donne son nom au jeu, un chemin généré aléatoirement et qu’il est entouré d’un vide sombre.

En marchant, nous rencontrerons des monstres dont nous allons extraire trois ressources. Certains nous donneront armes et objets pour améliorer nos statistiques pour ce cycle, d’autres nous donneront fournirqui serviront à améliorer nos options pour les cycles futurs du camp, d’autres nous donneront cartes pour combler ce vide et, enfin, le reste nous donnera une combinaison de ces trois éléments.

Le premier est facile à comprendre, ce sera une épée avec plus de dégâts ou une armure avec plus de défense, en plus de l’étrange. capacité bonus en tant qu’évasion ou vitesse d’attaque accrues. Plus ou moins d’options selon sa catégorie et le niveau de la pièce.

La seconde laisse place à une section supplémentaire dont nous parlerons plus tard, donc pour l’instant nous allons nous concentrer sur celle qui convertit chaque jeu de Héros de la boucle en quelque chose de complètement nouveau, les cartes.

Un fantastique mélange de genres et d’idées

Pour que personne ne me fasse peur, on dira qu’avec les lettres de Héros de la boucle nous sommes plus proches du placement des pièces de scène en tant que jeu de société que Des morts-vivants, Carcassonne ou Saboteur, ce quelque chose de style Magic ou Hearthstone.

Vous commencez par les bases, par exemple une prairie et une montagne, et du combinaisons que vous générez des bonus pour le cycle et débloquez de nouvelles options pour les cartes ou les ennemis.

Les pierres et les montagnes, par exemple, augmentent la santé de votre héros pendant la durée du jeu et, si vous en mettez neuf ensemble pour former un carré, une montagne encore plus grande sera créée à partir de laquelle une harpie naîtra de temps en temps. perche à un moment donné de la scène.

Le placement continu des pièces, que ce soit éléments de scène -comme les rivières qui doublent les statistiques des pièces adjacentes-, zones du chemin qui vont livrer moyens en passant et ils invoqueront ennemis de temps en temps, ou bâtiments spéciaux comme la bibliothèque – qui changera aléatoirement les cartes que vous avez en main – c’est l’un de ces mécanismes de risque et de récompense qui nécessitent une stratégie pour comprendre.

Heureusement, quand tu veux, tu peux arrêter l’actionn pour placer des cartes et repenser vos prochaines étapes. Si tu ne fais rien, notre personnage et son monde suivront son cours automatiquement vous attend pour améliorer leur inventaire ou continuer à donner vie à leur monde.

Plus il y a de cartes placées, plus il y a de bonus, mais aussi plus d’ennemis. Pour plus d’ennemis, plus de cartes et d’objets gagnés pour améliorer nos options pour continuer. UNE poisson qui se mord la queue dans lequel jusqu’à l’apparition du boss dépend du nombre de cartes que nous avons sur la scène.

À partir des combinaisons que nous dessinons – par exemple une tour de foudre capable d’endommager les ennemis mais aussi de brûler les forêts voisines, créant ainsi une nouvelle carte -, nous obtiendrons d’autres ennemis et, avec eux, aussi de nouvelles ressources qui servira à continuer d’élargir notre collection d’options.

Améliorer votre camp et élargir votre collection

S’il y a une maxime, tu ne peux pas t’échapper Héros de la boucle C’est la sensation de cultiver et de broyer pendant les premières heures. Avec trois boss principaux et une combinaison qui façonne son dernier chapitre, la façon dont vous mettez à l’échelle sa difficulté peut sembler un mal de dents, mais la plupart du temps, vous êtes coincé parce que vous n’avez pas encore compris comment un aspect particulier fonctionne ou, à défaut, , vous n’investissez pas correctement vos ressources.

Le chemin de chacun de nos cycles a un début et une fin dans lesquels, si le patron ne l’a pas saisi, vous passez par un camp dans lequel, en plus de soigner votre santé, vous activez les bonus et les bâtiments qui répondent à chaque nouveau boucle.

Lorsque vous êtes près de lui, vous aurez toujours la possibilité de laisser le jeu suivre son cours pour continuer à marcher et à vous battre automatiquement ou, si vous le souhaitez, retraite pour retourner au camp avec toutes les ressources que vous avez dans vos poches.

Bien qu’il y ait quelques améliorations qui nous permettront de laisser une partie des ressources obtenues à chaque fois que nous passons par le feu de joie, la clé pour Héros de la boucle C’est en ce que, si vous mourez pendant un cycle, vous perdrez pratiquement tout. Les fournitures et les objets collectés disparaîtront à jamais et vous retournerez dans votre camp pour planifier à nouveau votre prochaine partie.

Là, vous déciderez quoi faire de tout ce que vous avez accompli et, si vous avez suffisamment de matériel, vous pouvez y aller. créer une ville dans lequel d’autres qui errent dans le vide pourront trouver refuge et vous aider de la manière la plus variée.

C’est l’endroit où vous allez créer un forgeage pour commencer chaque cycle avec un ensemble d’armes, où vous façonnerez Maisons qui vous permettent de transporter plus d’objets dans chaque jeu, où vous placerez le bibliothèque à partir de laquelle étudier vos cartes, décors et fournitures ennemis pour savoir comment obtenir cette pièce manquante, ou où vous allez monter un cimetière cela vous permettra de revenir à la vie une fois par partie.

La liste des options est beaucoup plus longue, plus complète et logique qu’il n’y paraît à première vue. Et à partir de là, en l’étudiant et en mesurant avec votre tête quelle sera votre prochaine étape, cette série de des moments eureka dans lequel vous comprenez qu’il ne s’agit pas de broyer et de cultiver comme un fou. Que les options pour esquiver cette balle étaient là et que vous ne l’aviez tout simplement pas réalisé.

L’avis de VidaExtra

Avec de nouvelles classes qui modifient complètement la façon dont vous abordez chaque jeu, une énorme collection de cartes et une bonne poignée de secrets en attente d’être révélés, Héros de la boucle C’est l’un de ces jeux auxquels vous ne voulez jamais finir.

Espérons un nouveau bâtiment, un autre personnage à dominer, encore un autre ennemi. Une excuse supplémentaire pour ajouter à l’énorme liste d’options de ce petit génie attachant. Une autre raison de retomber dans ses griffes pendant des jours comme si c’était le premier, avec ce stupide « Qu’est-ce que c’est moche« Et cet innocent »je ne comprends rien».

Ce n’est pas seulement que je considère que Héros de la boucle être un jeu incontournable et l’un des indies les plus originaux de ces derniers temps, c’est qu’avec celui-ci je vais vous donner la turra comme je l’ai déjà fait avec Nuclear Throne, Subnautica ou Return of the Obra Dinn.

Parce que les choses bien faites doivent être célébrées aux quatre vents, et ce grand jeu comme le sommet d’un pin nommé Héros de la boucle et parrainé par le bon œil de Revenir il mérite bien une minute de votre plus grande attention.