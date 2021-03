Revue de Loop Hero: Boucle autour et autour jusqu’aux premières heures

Héros de la boucle est Devolver Digitalla dernière offre indépendante de Vapeur liste des best-sellers le jour de sa sortie. Développé par un studio russe Quatre quarts (qui ont déjà travaillé sur Flash Games, nous en parlerons plus tard), Loop Hero est addictif, beau et stimulant.

Vous commencez comme un héros solitaire dans un monde complètement sombre. Rien n’est vraiment expliqué au joueur au-delà de cette simple prémisse au début du jeu. Ensuite, vous entrez dans une boucle de jeu convaincante de mécanismes de type voyous, de construction de cartes et de micro-gestion, puis, oh, il est 3 heures du matin.

J’ai chronométré 5 heures sur le jeu et je viens de battre le premier chapitre. Écoutez, je ne suis pas un expert et Loop Hero peut se sentir impitoyable, surtout au début du jeu. Mon problème n’était pas d’utiliser les cartes Oblivion pour détruire certains des bâtiments buff du boss, donc la liche était toujours super forte quand je le combattais.

C’est ma faute de ne pas avoir lu correctement les cartes et de ne pas mettre deux et deux ensemble. Il y en a beaucoup dans Loop Hero. Les mécanismes de jeu les plus excitants ne vous sont pas expliqués. Tout comme le personnage, qui a perdu sa mémoire et son identité, le joueur doit découvrir ces mécanismes au fur et à mesure.

En termes de conception de jeu, Loop Hero est stylisé et joli. Le Pixel Art est un véritable retour aux titres anciens, mais rendu avec une cadence d’images de très haute qualité et rapide. La musique, aussi, est classiquement 8 bits et chip-tuney, mais pas à la manière d’un hurlement à l’ancienne qui fait mal aux oreilles après un certain temps.

Le gameplay se répète, encore et encore, autour d’un circuit. Vous battez les ennemis et collectez du butin, comme des épées, des boucliers et des anneaux. Ces objets ont différents attributs, comme le vampirisme ou le compteur.

En plus du butin, les ennemis déposent des ressources (qui peuvent être utilisées pour construire votre base d’origine) et des cartes. Ces cartes sont ce qui rend Loop Hero si convaincant. Construisez un jeu de cartes compatibles et rendez votre course beaucoup plus facile, en trouvant une synergie et en utilisant une stratégie pour placer les cartes. Il y a des rochers, des montagnes et des cimetières, et bien plus encore.

Par exemple, si vous placez un manoir de vampire à côté d’un village, les vampires infestent le village, tuent tout le monde à l’intérieur et rendent votre prochaine visite beaucoup moins agréable. Cependant, après un certain nombre de boucles, les monstres évoluent et déposent un butin incroyablement puissant.

Loop Hero est un exercice d’équilibre. Vous définissez votre propre difficulté en fonction de la disposition de vos cartes. L’idée n’est pas de mourir, mais aussi de collecter suffisamment de butin pour être assez fort pour finalement abattre la liche, le boss final de chaque chapitre.

J’ai mentionné plus tôt que Four Quarters a développé des jeux Flash dans le passé, y compris le quelque peu classique S’il vous plaît, ne touchez à rien. Il est intéressant de considérer l’histoire de ce studio avec Flash dans le contexte de Loop Hero.

Loop Hero fait ce pour quoi chaque jeu Flash est conçu: manger votre temps. Sauf plutôt qu’un buggy et un jeu Flash un peu lent, il s’agit d’une expérience entièrement polie potentiellement d’une centaine d’heures.

Certains critiques ont qualifié Loop Hero de jeu inactif, un genre qui est devenu un incontournable des jeux par navigateur dans les années 2010, mais il s’agit d’une comparaison assez injuste. Bien sûr, tous les combats sont automatiques, mais vous n’êtes certainement pas inactif lorsque vous jouez à Loop Hero.

Le seul aperçu que j’ai eu de la mécanique inactive est quand j’ai battu la Liche pour la première fois (et finalement) après le premier chapitre. J’ai laissé le jeu tourner pour voir ce qui allait se passer, et au bout d’un moment, mon personnage était si fort qu’il a réussi à durer encore plusieurs boucles sans mon aide. J’ai essentiellement rempli la carte avec des cartes.

Dans l’ensemble, Loop Hero est un titre convaincant et un autre joyau indépendant publié par Devolver. Si vous êtes découragé par la complexité du jeu ou rebuté par les graphismes en pixels, mettez vos soucis de côté pendant un moment. Loop Hero est impitoyable, mais vous apprenez à chaque boucle, et parfois il est normal de simplement s’asseoir et d’écouter la musique, et de regarder votre héros se frayer un chemin à travers une autre pile d’araignées.