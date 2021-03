Revue de la Justice League de Zack Snyder. Le cinéma est de retour en 4: 3

Le controversé Zack Snyder donne enfin sa vision de la DCU. Nous vous disons comment est le film avec notre critique de la Justice League de Zack Snyder.

Les génies sont des êtres qui nous effraient et nous étonnent à parts égales. Tout comme Hideo Kojima a le talent de surprendre avec des jeux vidéo risqués et suggestifs, Zack Snyder est sans doute son homonyme sur grand écran. Aujourd’hui je veux vous offrir mon Examen de la Justice League de Zack Snyder, en explorant ses forces et ses faiblesses.

Le remake de la Ligue des justiciers de Joss Whedon

Justice League est un film sorti en 2017 sous le label Warner et réalisé (en post-production) par Joss Whedon. Ce réalisateur avait des poids lourds du cinéma de super-héros MCU sur son CV, en plus d’avoir donné naissance à la série à succès Buffy the Vampire Slayer, il semblait donc idéal pour porter une cassette de ces caractéristiques.

Cependant, son expérience avec le MCU était un énorme handicap. Zack Snyder avait jusqu’à présent les rênes de la DCU donnant son cachet personnel indéniable. Whedon l’a attaqué en essayant de transférer (sûrement, sous l’imposition de Warner elle-même) le ton, la clé de l’humour et du développement insouciant des personnages à sa vision expropriée de la Justice League.

Le résultat était un film divertissant mais clairement oubliable. Sans surprise, elle a été vilipendée par les critiques sans trop d’histoires. En conséquence, le public a participé à un mouvement connu sous le nom de «release snyder cut», qui visait à forcer Warner à mettre en lumière un prétendu montage de Zack Snyder qui existait à partir du film.

Après des années de combats, Warner a donné le feu vert au projet, qui est tombé entre les mains de Zack Snyder, qui allait tourner de nouvelles scènes et entreprendre un travail de post-production titanesque pour enfin remodeler sa vision particulière. Et voilà, la Snyder Justice League de Zack a déjà été analysée à nos yeux et il y a beaucoup à dire.

Zack Snyder ressemble à un dieu lui-même

Si vous êtes des adeptes de ce réalisateur et avez vu l’une de ses interviews, vous aurez remarqué quelque chose. L’oncle a un ego très élevé. Il fait partie de ces personnes qui ne nous aimeraient pas pour son extrême pédantisme et sa façon de nous voir par-dessus son épaule. Cependant, ce n’est pas une façade intellectuelle, c’est une personne qui la croit tellement qu’elle la montre dans ses bandes.

Snyder est un lecteur avide de bandes dessinées, mais l’un de ceux qui sait même de quelle couleur était le mucus que le personnage X vient de publier dans le Y de la bande dessinée de l’année catapun. Et c’est une très bonne chose quand il s’agit de faire des films de super-héros … Sans le fait que l’homme pense que les cinéphiles en savent autant que lui sur la bande dessinée.

Il en est de même pour une personne qui n’ayez aucune pitié pour le spectateur, à tel point qu’il dispense de présenter des personnages car il les interprète comme bien connus du public lorsque la réalité est très différente.

Il les laisse simplement tomber en train de manger des images pour que le geek de la bande dessinée applaudisse pour comprendre la référence, tandis que celui qui voulait profiter d’un film de super-héros sans plus, obtient le visage de Shrek lorsqu’on l’interroge sur Donkey.

Son obsession de violer la tradition populaire de la bande dessinée est également un problème étant donné le cas. C’est quelque chose que nous comprenons facilement rien qu’en examinant l’affaire Lex Luthor. De nombreux téléspectateurs se sont demandé pourquoi ce méchant avait les cheveux longs dans le film Batman V Superman alors qu’il était chauve. La raison de cela?

Nul autre que Snyder rendant hommage à Alexander Luthor de Earth 3 lors de l’événement Crisis on Infinite Earths. Un Luthor obsédé par l’extrême justice, voyant l’humanité comme un égal et oui, il portait des cheveux roux sinueux. Eh bien, Snyder vous en donne de nombreux exemples dans ses films, confiant que vous venez déjà avec vos devoirs faits.

Le DCU est un cinéma maladroit par rapport au MCU

Est-ce que si le MCU a fait quelque chose de bien, c’est le concept de faire germer un nouvel univers. Films d’origine de personnages, nouveautés mâchées pour que même les plus inexpérimentés en bande dessinée puissent comprendre et des références subtiles qui ne sont pas majuscules dans l’intrigue, mais cela rend les fans de bandes dessinées heureux.

Je pense aussi qu’ils donnent à Snyder quelques tours lorsqu’il s’agit de réaliser un film pour tous les publics. Phrases populaires, blagues faciles, situations que même un enfant de 3 ans comprend… L’objectif du MCU est clair: toucher le plus de téléspectateurs possible… Et garçon, ils ont réussi.

Au lieu de cela, Snyder cherchait autre chose avec la DCU: montrer au monde comment il comprend et voit les bandes dessinées de DC. Ce n’est clairement pas un point négatif, pour mémoire, car sa façon de diriger avec des plans élaborés et de travailler avec des gammes de couleurs aussi sombres fait des bandes DCU un cran au-dessus en termes d’épopée.

Symbolisme et respect des méchants

Et je répète à nouveau que Snyder est un monstre extrême des bandes dessinées de DC. Sa vision en tant que réalisateur de la Ligue de la justice empiète sur des choses comme l’époque, les décors ou la philosophie auto-imposée des personnages. Mais ce qu’il respecte le plus, c’est l’échelle de puissance des héros et des méchants.

Tout comme Whedon a donné à Steppenwolf une allure de toute-puissance, Snyder nous apporte un méchant plus cohérent avec les bandes dessinées. Il est fort à cause de son sang akopolien, mais il ne pose problème aux héros de la Terre qu’à cause de son armure. Il est cool, mais en même temps soumis à DarkSeid et son vrai visage est celui d’un « pringado » qui ne cherche que l’acceptation de ses supérieurs.

Ensuite, il y a l’excès de symbolisme Snyder pour à peu près tout. Pourquoi Superman porte-t-il un costume noir? Pourquoi Flash est-il stupéfait de voir une fille entrer dans un chenil? Que font certaines filles qui chantent en norvégien à Aquaman quand il part? Tout a son explication, mais euh, la bande ne vous la donnera pas.

Tuez-vous, pensera Snyder, car, comme je l’ai dit, vous comprenez ces choses. si vous êtes à son niveau en tant que lecteur de bande dessinée.

Pannes en cohérence avec la DCU

Oui, Snyder est un crack qui enregistre des références et plus de références, mais son ego le conduit aussi à faire des erreurs assez notoires. Ce film, en particulier, a un détail qui a priori est bien pour donner aux Atlantes un certain réalisme … Mais il réécrit complètement un détail qui laisse le fan de DCU de mauvais goût.

Je parle du des bulles d’air. Dans ce film, les Atlantes ne peuvent communiquer entre eux que s’ils ont préalablement créé une bulle d’air dans l’eau. En dehors d’eux, ils ne peuvent le faire que par ultrasons. Eh bien, c’est d’abord un détail qui est cool et il n’y a pas de plainte. Jusqu’à ce que nous nous souvenions que dans le film Aquaman, ils sont capables de parler calmement sous l’eau à cause de leur état.

Les deux formes sont correctes, ce qui n’est pas correct, c’est que chaque réalisateur met ce qu’il aime le plus veiller à la cohérence de l’univers. Et c’est que le sujet des Atlantes va très loin. Comme le fait que beaucoup d’hommage soit rendu au film Aquaman en brisant sa chronologie. Je n’en dirai pas plus, mais si vous voyez ces deux films d’affilée, vous comprendrez ma plainte.

4 heures vont très loin

Entre scènes refaites, nouvelles, ralenti et autres étirées … Le chiffre de 3 heures et 52 minutes n’est rien. Il peut sembler qu’il a beaucoup de remplissage, mais la vérité est que l’utilisation du temps en général est bien mesurée.

Snyder l’utilise pratiquement pour deux choses: étendre le patrimoine des nouveaux personnages et donner plus de profondeur ou de la spectaculaire à de nombreuses scènes. Dans ce dernier, c’est vraiment un film super agréable, avec des pauses qui vous invitent à fermer les yeux pour être ravi par la musique et les batailles dans lesquelles vous pouvez contempler même les moindres détails.

Cyborg il est maintenant un personnage bien développé et bien équilibré. Éclat… Eh bien, c’est toujours une parodie de Wally West plus qu’un Barry Allen typique, mais il a quelques nouveaux moments qui lui font gagner beaucoup de poids et d’affection, en particulier pour les fans du super-héros (comme c’est mon cas ).

Wonder Woman nous laisse une Diana Prince imbattable et incroyable, rien à voir avec le désastre de Wonder Woman 1984, avec des phrases à cadrer même si cela continue d’alourdir la ressource amoureuse de ses films. Homme chauve-souris Il ne fait plus de blagues qui embarrassent les autres, il est le Bruce que Snyder nous a donné dans le film précédent. Un Bruce taciturne, mature, terre à terre et prêt à réparer ses erreurs avec l’homme d’acier.

Et comment pourrait-il en être autrement, Superman Il est la figure divine que Snyder aime tant. «Un Dieu parmi nous«, Avec sa façon inquiétante de voler, les innombrables gestes qui évoquent un messie et son incommensurable puissance. Et attention, le film réserve de nombreuses surprises qui feront sauter les lecteurs les plus avides de leur chaise.

La plus grande douleur, ce sont les portes qu’il ouvre et qui ne se fermeront jamais

Un mal que les films basés sur des univers de super-héros partagent beaucoup est qu’il y a des films qui se tiennent tout seuls alors qu’il y en a d’autres qui agir comme renfort, ou que directement, ce sont des ponts pour les autres. Et cela, les coupables, peut être le plus gros problème de la Justice League de Zack Snyder.

Ce film se sent clairement transitionnel. Celui qui sert d’excuse pour former la Ligue et les liens entre les héros, mais qui ne montre pas un mal absolu, sinon son prologue. C’est vrai, Steppenwolf n’est rien de plus que l’avenue de Darkseid, le véritable méchant final et celui qui pourrait être considéré comme l’homonyme de Thanos pour DCU.

Ainsi, le film fait une constante de montrer des personnages et des événements qui serviraient de porte à de nouveaux futurs films. Cependant, tout cela reste de l’ivraie inutile en ayant un Warner qui ne sait pas solidifier l’univers qu’il a construit.

Des bandes comme Shazam, Birds of Prey ou Wonder Woman 1984 n’ont pas de prise dans l’univers Snyder. Ce sont des films qui essaient de se débrouiller seuls parce que Warner ne sait pas ce qu’il va en faire à part essayer de gagner de l’argent au moment de leur sortie.

La seule chose qui peut arriver est que ce Snyder Cut réussir comme ballon sonde et servir à créer un univers solide à partir de cela. Mais il y a déjà des bandes en production qui tentent contre lui, comme c’est le cas avec The Batman … Donc, de toute façon.

Justice League de Zack Snyder est un excellent film de super-héros mais il peut mourir du contexte

Ce Snyder Cut tant attendu a beaucoup de bonnes choses et autant de mauvaises choses que vous avez pu lire. Est-ce un film agréable? Totalement, du début à la fin. Il est plus cohérent que la version de Whedon, il sait se prendre beaucoup plus au sérieux, il a une mise en scène spectaculaire, une utilisation divine de la couleur et de la musique, et les deux heures supplémentaires de métrage sont bien utilisées pour laisser une autre collection pleine pour le personnages.

Le mauvais? La fierté de Snyder cela crée des incohérences avec la DCU et vous a amené à prendre des décisions très discutables. Le plus notable est que l’image est en 4: 3 avec l’excuse que cela aide le spectateur à être plus concentré sur ce qui se passe dans les parties supérieure et inférieure des scènes … Je suis désolé, mais cela ressemble à une connerie souveraine.

Une bande d’un tel calibre d’effets et de traitement d’image est dommage qu’elle ne puisse pas être appréciée en 16: 9 sur les téléviseurs OLED et en 4K. Mais le plus douloureux est que Snyder est une grosse tête et décide de s’attaquer à des éléments rassemblés dans d’autres films, comme celui-ci des bulles des Atlantes.

Notez également que la façon de faire des films de cet homme est trop pris dans le symbolisme et les références. C’est quelque chose qu’une partie du public va adorer (je lève la main) mais c’est quand même une gifle pour le reste. Vous ne pouvez pas faire de cinéma exclusif avec le spectateur, vous devez créer quelque chose qui plaira à la fois au néophyte et à l’expert de la bande dessinée: Aka, MCU.

Et faites enfin remarquer que c’est un film de transit cela servirait à en donner naissance à de nouveaux plus concluants. Mais comme Warner avec la DCU, il est plus que possible que toutes les idées qui y sont déversées se retrouvent dans une impasse.

Je suis reconnaissant qu’au moins maintenant nous ayons deux visions du même film. Je reste avec Snyder car c’est toujours un rêve devenu réalité pour de nombreux fans de DCU. Espérons que Warner décide de prendre l’univers de Snyder un peu plus au sérieux et de nous donner, même si c’est le cas, des calendriers différents pour son cinéma de super-héros.

Ce serait le plus optimal pour l’aubergine que Warner a montée …