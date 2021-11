Revue de Jésus électrique: c’est votre Stryper classique rencontre la comédie de passage à l’âge adulte

Le mois dernier, lorsque 1091 Pictures a publié sa bande-annonce pour Electric Jesus, le titre à lui seul m’a fait pousser le jeu. Il vous ramène à l’été 1986, et il le fait bien, les verrues et tout. On nous présente un groupe de jeunes hommes avec deux choses en commun, leur amour du métal et de Jésus. Leur groupe 316 a pris d’assaut les jeunes de l’église locale, et lorsque la tournée de Stryper ne vient pas dans votre petite ville, ces gars peuvent vraiment vous donner la meilleure chose. Un manager de groupe confessionnel local (Il connaît Petra !) voit leur potentiel, et ils sont emmenés pour poursuivre leur rêve de rendre Jésus célèbre.

C’est ce qu’annonçait la bande-annonce. J’étais déjà dedans. Brian Baumgartner (Kevin de The Office) est dans une toupie exquisement mal ajustée avec Jésus et des signes de dollar dansant dans ses yeux alors qu’il enlève ces jeunes hommes berçants mais sérieux de leurs parents nerveux pour les emmener sur la route juste. Je me suis précipité sur le site Web du film pour obtenir plus de détails pour mon article, et… je suis tombé amoureux. Le site Web, bien qu’il serve de plaque tournante pour l’information du film, il sert vraiment de site Web fictif de groupe de 316 où vous découvrirez quel véritable travail d’amour Jésus électrique est et la passion du scénariste/réalisateur Chris White pour le cinéma.

Je vais juste le mettre là-bas, j’ai horreur des films qui tournent autour d’un chanteur et l’acteur ne chante pas. S’ils ne savent pas chanter, lancez quelqu’un d’autre qui le peut ! Il existe des moyens infaillibles de sortir un spectateur du film, et vous pouvez toujours savoir quand le «chanteur» ne se lâche même pas sous la douche, encore moins sur scène. Les gars, 316 l’apporte !! Je devais m’assurer que le chanteur Michael (interprété par Wyatt Lenhart) n’avait pas un groupe de reprises de The Darkness/Jesus appelé The Lightness. La musique du groupe (magnifiquement écrite par le favori de longue date de l’industrie, Daniel Smith) vous fera vibrer, quelle que soit la théologie à laquelle vous souscrivez. Ils basculent !

Maintenant que nous avons cette ruée cruciale à l’écart; le film. Si vous pouvez cocher « oui, s’il vous plaît » pour Robinet de la colonne vertébrale, Napoléon Dynamite, et Presque connu, vous avez un merveilleux cadeau à attendre avec impatience. Le film est un film de passage à l’âge adulte. C’est un biopic fictif. C’est un film parallèle à un moment historique où tout ce que nous avions à nous soucier de la musique est contrôlé par Tipper Gore. Cela ne semble-t-il pas étrange? Bien que nous ayons des acteurs chevronnés et admirés dans le film, y compris Judd Nelson en tant que prédicateur de feu et de soufre, les nouveaux venus sont ceux qui brillent vraiment. Andrew Eakle, Wyatt Lenhart, Will Oliver, Gunner Willis et Caleb Nix Hoffmann composent notre groupe et Shannon Hutchinson sert parfaitement comme cette fille spéciale qui peut tout changer.

Alors allez-y, et faites du rock avec votre bible et 316, le bandeau chrétien en mission pour apporter le mot métal au monde. Si je ne vous avais pas encore convaincu, s’il vous plaît régalez vos yeux sur le clip de 316 pour leur quasi-hit, ‘Commando for Christ’. Affaire classée. Jésus électrique est disponible en numérique et à la demande.

