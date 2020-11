Revue de Destiny 2: Au-delà de la lumière

Beaucoup de choses se sont passées depuis le 9 septembre 2014 lorsque le lancement de destin, la première tranche d’une franchise qui a l’honneur (et aussi la responsabilité) d’avoir été l’un des produits culturels les plus chers de l’histoire. Depuis lors, il y a eu des hauts et des bas, avec des extensions pleines d’ambition et d’autres pleines de trébuchements où de précieuses leçons ont été apprises qu’aujourd’hui Bungie semble avoir appris et appliqué à Destin 2. Avec Au-delà de la lumière, la franchise met la première pierre d’un avenir qui semble long et ambitieux.

Après Shadowkeep de nombreux utilisateurs ont critiqué un Perte d’identité dans les piliers de la saga. Et cette nouvelle expansion semble être une forme qui a Bungie dire oui avoir entendu la critique, ils sont clairs sur la direction qu’ils veulent prendre et ont jeté les bases d’une nouvelle ère Destin 2. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de Au-delà de la lumière asseyez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage épique en Europe pour vaincre les ténèbres.

Tout commence par un éclat

L’un des locaux les plus importants de Au-delà de la lumière est l’arrivée de une nouvelle sous-classe basée sur Darkness. C’est une étape qui est demandée depuis un certain temps, car la bataille éculée entre Lumière et Ténèbres dans la franchise a obligé les Gardiens à recourir à leur plus grande peur pour vaincre un ennemi puissant. Parallèlement à cette nouveauté, nous devons souligner l’incorporation de l’Europe comme nouveau lieu, en plus du retour du Cosmodrome, piliers de base d’une campagne qui manque encore une fois de développement ambitieux. Avec le lancement de Destin 2 nous avons vu une tentative pour augmenter le récit avec Beyond the Light n’a pas récupéré, bien qu’ils existent nombreuses cinématiques et des dialogues qui approfondissent les détails des personnages.

La nouvelle campagne nous emmène avec notre Spectrum en Europe, le satellite de Jupiter

C’est peut-être un mal endémique au sein de la franchise et probablement quelque chose que toute la communauté des joueurs a déjà assimilé. Expansion montre peu d’inventivité au-delà nouvelle sous-classe, depuis un endroit comme l’Europe, visuellement magnifique et plein de détails comme tempêtes qui rendent difficile la vue pendant les combats, est gaspillé en poursuivant la structure déjà classique de cette suite, c’est-à-dire quelques secteurs perdus (certains supplémentaires à l’intérieur du cosmodrome), plusieurs coffres éparpillés sur la carte et la présence de deux événements aléatoires, l’un d’eux déjà vu précédemment dans le Année 1 de Destin 2, et un autre qui, malgré l’incorporation de nouvelles fonctionnalités, indique une formule un peu usée que peut-être à l’avenir il devrait être changé.

Mais tout n’est pas négatif, de Bungie Ils voulaient faire des changements qui secouent le shaker et nous empêchent de sentir que nous jouons à nouveau la même chose. Pour ce faire, ils intègrent un nouveau type d’ennemi, les Robots, qui parfois (peut-être trop de fois) agissent comme des ennemis finaux au milieu d’une mission, et ont conçu une campagne qui fonctionne comme une introduction parfaite à Stasis, les nouveaux pouvoirs sombres de nos personnages. Auparavant dans la franchise, les campagnes étaient des nœuds lâches dans le développement et avaient peu de rapport avec des activités telles que les raids ou les secteurs perdus, mais Beyond the Light intègre diverses activités tout au long de ses missions jusqu’à atteindre le combat final avec Eramis.

Le robot sera le nouveau type d’ennemi de Beyond the Light

D’autre part, Bungie reprend le concept de chefs de mission que j’avais déjà élevé en Abandonné, et sans aucun doute les confrontations contre Maison d’élite du salut Ils servent à offrir plus de variété à la campagne, bien qu’il soit vrai qu’ils ne posent pas de grande difficulté et que leur conception est un peu en dessous Les renégats. La réalité est que tout le concept de la campagne tourne autour de nous aider à nous habituer à l’utilisation de Stasis et à élever le niveau de pouvoir face aux futurs événements importants de cette saison. Cependant, mettre fin à Eramis ne signifie pas la fin de la campagne.

un long chemin à parcourir

Si vous êtes nouveau dans la franchise, cela peut vous prendre par surprise, mais si vous êtes un vétéran de Destin 2 vous saurez qu’une extension commence vraiment à la fin de la campagne. À cette occasion, Au-delà de la lumière pousse cette idée à l’extrême, car lorsque nous en finirons avec Eramis, nous n’aurons presque rien vu de la Stasis. Sera le Aventures successives récompensées par The Unknown ceux qui nous font progresser jusqu’à ce que nous obtenions Aspects et les Fragments. Avec eux, nous obtiendrons de nouveaux avantages pour nos personnages, comme une plus grande vitesse dans la charge de capacités ou de nouveaux types de mouvements pour nos coups de mêlée, en tenant compte du fait que son utilisation implique une pénalité dans d’autres sections du personnage, ce qui vous oblige à jouer à bon escient avec votre direction.

Les fragments serviront à personnaliser davantage la sous-classe Stasis

D’autre part, nous devons souligner positivement personnaliser notre sous-classe à notre goût. Précédemment dans Destin 2 nous avons été obligés de choisir entre des branches de compétences préétablies, générant parfois de la frustration de devoir assumer certaines qui ne nous plaisaient pas. Maintenant avec Stasis nous pouvons appliquer les compétences et les échanger à tout moment, décider de notre type de grenade, de notre mêlée et même du type de saut que nous allons faire.

Tandis que Stasis fonctionne parfaitement en PvE et offre plusieurs moments spectaculaires avec des dizaines d’ennemis gelés, il faut dire que en PvP peut-être cela génère plusieurs moments de confusion qu’il ne serait pas surprenant qu’ils soient modifiés à l’avenir. Il est assez courant de se retrouver gelé par une grenade ennemie et d’être immédiatement détruit en morceaux, en plus de cela si on est gelé il y a une animation inquiétante et éternelle pour se libérer qu’il ne donne guère la possibilité d’éviter d’être victime de la glace. À l’avenir, nous verrons probablement des ajustements à cet égard pour avoir un creuset plus juste.

Stasis pour les geler tous

Nous avons déjà évoqué la stase à plusieurs reprises, le concept autour duquel la nouvelle sous-classe tourne, mais il faut ajouter que ce qui a été vu au cours de cette première semaine d’expansion n’est rien de plus que le début de quelque chose de plus grand. Après avoir terminé toutes les aventures, nous pouvons vérifier que La femme inconnue, le personnage mystérieux qui semble être la clé de l’avenir de la franchise, nous permettra de réaliser deux aventures hebdomadaires qu’ils nous récompenseront avec nouveaux fragments de stase et personnalisez davantage la sous-classe. Cependant, l’ajout important est que maintenant nous choisirons dans quel mode de jeu remplir ces missions.

Nous pouvons sélectionner la préférence de la manière dont les étapes de l’aventure seront terminées

C’est important pour l’avenir, car l’une des plus grandes plaintes de la communauté était avoir à jouer de force des modes qui ne sont pas à notre goût tant que vous obtenez les récompenses. Maintenant, les deux avec le Fragments comme avec le Armes rituelles nous déciderons si nous voulons étapes de mission dans Crucible, Raid ou Gambit, ce qui rend beaucoup plus amusant de vouloir terminer toutes les aventures, et elles ne sont pas rares, car la saison vient de commencer et à chaque redémarrage nous verrons des surprises sous forme de nouvelles missions ou d’événements importants.

Mais si une chose est claire, c’est que l’arrivée de Stasis est un changement majeur dans votre façon de jouer à Destiny 2. Les joueurs peuvent désormais créer d’énormes blocs de glace prendre de la hauteur avec ses compagnons, ou créer un mur de glace qui protège des ennemis, même s’il faut garder à l’esprit que il y a des ennemis qui utiliseront également Stasis contre nous.

La stase nous permettra de geler nos ennemis

C `est vrai que les archétypes des sous-classes répètent des concepts déjà vus (celui qui lance des balles, celui qui utilise des couteaux, celui qui touche le sol …) mais l’utilisation de la glace elle-même peut complètement changer l’orientation des jeux PvE et PvP. Un mode compétitif, d’ailleurs, qui a peut-être besoin d’un changement de décor dans les futures extensions …

Le creuset perd son feu

Tout sur le PvE de Destin 2 a assez de nouvelles pour être heureux, mais le côté compétitif du jeu est quelque peu bloqué et manque d’incitations. L’arrivée de Au-delà de la lumière n’implique pas l’inclusion de nouvelles cartes, en fait a perdu des emplacements au détriment de Entrepôt de contenu (quelque chose que de nombreux utilisateurs critiquent), et les plus difficiles non plus Essais d’Osiris avoir des nouvelles au-delà les nouvelles armes Expert cela fonctionnera comme une récompense pour ceux qui arrivent au phare. Gardez à l’esprit que cette extension c’est un premier pas dans un long chemin à parcourir, pour laquelle il est critiqué aujourd’hui, il peut être remédié en quelques mois, mais il est vrai que si le 21 novembre Une nouvelle incursion arrive au PvE, le Creuset est dépourvu de nouveautés majeures.

Le creuset stagne quelque peu en termes de nouvelles notables

Nous ne pouvons pas non plus dire aujourd’hui que équipement exotique briller dans cette expansion. Pour le moment, un nouveau fusil à impulsions, un fusil de chasse à limace et un lance-grenades basé sur Stasis ont à peine été vus, mais Bungie a déjà confirmé qu’avec le développement de la saison nous verrons de nouvelles étapes d’aventure qui nous permettront d’obtenir nouvel équipement, armes et armures. Vous devrez être patient et comprendre que Au-delà de la lumière se pose non pas comme une expansion directe mais comme un voyage riche en actualités publiées progressivement.

Conclusions

Prise Au-delà de la lumière En guise d’introduction à tout ce qui est à venir en 4e année, il faut dire que laisse des sentiments très positifs. C `est vrai que n’atteint pas le niveau d’excellence de The Forsaken et que probablement un nombre important d’acteurs estiment que le meilleur est un Destin 3 axé sur la nouvelle génération de consoles de jeux, mais Bungie il est clair sur son pari et pour l’instant le premier pas a été fait dans la bonne direction.

Il faut encore voir comment ça marche le Raid tant attendu du lendemain 21, en plus de regarder le lancement des nouvelles aventures exotiques, la première bannière de fer et les événements habituels comme Solstice des héros , vous devez donc être patient et comprendre que cette expansion n’est pas complète et Bungie a choisi de tout parcourir à un rythme plus lent pour évitez ces voix critiques qui ont jadis barré les extensions de contenu et que les activités se sont terminées la première semaine. Pour tous les Gardiens, vous pouvez être assuré: nous avons Destiny 2 depuis un moment.

