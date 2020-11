Revue de Demon’s Souls Remake

Ceux qui sont entrés pour la première fois dans l’univers de Les âmes du démon ils se retrouvent face à face avec un titre qui réinvente les fondements des jeux vidéo. À partir du logiciel a conçu une expérience jouable qui au fil des ans a évolué pour devenir un genre à part dont le travail, dont nous revenons profiter aujourd’hui sous la forme d’un remake, il a baptisé. On pourrait même remonter plus loin dans le temps et se souvenir du singulier Champ du roi pour comprendre l’amour sombre avec lequel À partir du logiciel a toujours doté ses œuvres depuis sa création, mais il serait inutile de remonter si loin et sans intérêt pour de nombreux joueurs qui n’ont même pas apprécié le titre original.

Sans carte pour s’orienter, sans chemin balisé à suivre et intrigue assez cryptique. Cela a été découvert en prêtant attention aux conversations que nous pourrions avoir avec divers PNJ, nous avons exploré le royaume de Boletaria avec nos cœurs entre nos mains, conscients que certaines morts se cachent sous la forme d’un ennemi redoutable ou d’un piège mortel.

Même si c’était Âmes sombres qui a élevé la saga, le genre et les titres de À partir du logiciel à la renommée mondiale, Demon’s Souls était l’œuvre originale qui a tout façonné, bien que son caractère exclusif de PlayStation 3 et sa difficulté élevée, la fassent passer assez inaperçue à son époque. Mais maintenant, après avoir perfectionné sa mécanique dans la saga Âmes sombres, du spectaculaire système de combat le plus rapide et le plus agile de Bloodborne, et le virage vers un combat beaucoup plus technique en Sekiro, on revient aux origines avec un remake qui respecte l’œuvre originale dans des limites surprenantes.

Boletaria, que je te vois bien!

Heureusement, au fil des années, de plus en plus de joueurs ont surmonté le premier point dissuasif de cette série. Une difficulté croissante qui montre peut-être son aspect le plus cruel pendant les premières heures de jeu, pour nous forcer, comme toujours, à surmonter des défis très difficiles jusqu’à ce que nous atteignions le point où nous pouvons débloquer la progression de notre personnage.

Oui Jeux Bluepoint a maintenu tout cela avec un niveau de respect qui semble sacré, nous n’avons donc aucun doute, qu’ils ont eux-mêmes ressenti le réveil de centaines de démons de leur long sommeil pour retourner au royaume de Boletaria, et avec la certitude que le jeu original était déjà une œuvre d’art sous la forme de jeu vidéo, le travail effectué par Jeux Bluepoint Il a été basé sur la mise à jour du titre à l’époque actuelle, le respect et le maintien pendant qu’ils travaillaient dans l’original, même les détails les plus insignifiants, et même les moins réussis.

Mais que personne ne se trompe, il y a certains aspects qui ont été améliorés au-delà du visuel, comme certains problèmes avec la caméra qui ne nous joueront plus de tels tours. Cette fois, la caméra est placée plus près du personnage et s’adapte mieux à l’environnement au fur et à mesure que nous avançons, en essayant toujours de choisir le meilleur angle, bien que cela ne signifie pas que de temps en temps nous souffrons d’un angle mort qui complique les choses au pire. des moments.

Si dans l’année 2009 déjà lointaine, Les âmes du démon Il avait un cadre sombre et inquiétant, la technologie de la PlayStation 5 a permis à cette sombre aura qui inonde le travail à chaque pas que nous faisons pour atteindre un nouveau niveau. Du personnage principal, que nous pouvons éditer avec des possibilités infinies, au des paysages à couper le souffle dans lesquels nous nous promenons dans ce genre de purgatoire alors que nous avançons de peur de perdre les âmes rassemblées. Tout dans ce remake de Les âmes du démon semble « inconfortablement » bon, un cadre oppressant qui souffre et jouit à parts égales, avec cette dualité si caractéristique de la série. Surtout pendant que nous traversons la prison de l’espoir au son du cliquetis de nos ennemis. Il sera très courant de ressentir la tension dans notre palais en traversant un coin, ou un grand soulagement en battant ce boss qui nous a causé tant de problèmes, se précipitant après notre victoire rapidement et rapidement pour toucher la pierre d’arche qui nous transporte vers la tranquillité qui est respirée dans le Lien.

Merci aux Monumentals pour le 60fps

Jeux Bluepoint Il offre également la possibilité d’apprécier une si belle œuvre de deux manières différentes. Le mode performance offre une résolution native de 1440p (2k) et 60 images par seconde. Un vrai délice visuel, mais aussi jouable que nous apprécierons surtout dans les combats. Le mode cinématique, quant à lui, privilégie la résolution et la qualité graphique au détriment des images par seconde. Comme toujours, une question de goût que chaque joueur peut choisir à volonté. Bien que si nous y sommes autorisés, nous sommes presque obligés de vous recommander d’opter pour le mode performance, car les combats seront beaucoup plus gratifiants. Sans doute, Demon’s Souls est actuellement le plus grand représentant graphique de cette nouvelle génération que nous venons de démarrerGrâce à un niveau artistique, la conception de ses scènes, et les effets de lumière si bien mis en œuvre nous laisseront des scènes étonnantes.

Peut-être Jeux Bluepoint a pris des libertés créatives en matière de design artistique, quelque chose de plus nécessaire. Cependant, toutes les décisions prises ont été étudiées dans des limites insoupçonnées, et Ceux d’entre vous qui ont pu apprécier l’œuvre originale ressentiront un retour aux mêmes endroits que vous avez déjà traversés, pour une mise à jour sublime et spectaculairer, re-explorez « Latria Tower », combattez sous la pluie dans le « Sanctuary of Storms » ou évitez les nombreux pièges cachés dans la « Valley of Corruption ». Des expériences que beaucoup d’entre vous auront enregistrées depuis plus de 11 ans et qui montrent désormais une version magnifiquement améliorée.

En outre, oubliez ces temps de chargement inconfortables après être mort ou voyagé d’un endroit à un autre. La résurrection et le transfert du Nexus vers le reste des lieux avec l’utilisation de l’arche, seront pratiquement instantanés grâce au SSD PlayStation 5.

Perfectionner ce qui était déjà bien avant

De son côté, la bande son a été nouvelle et entièrement orchestrée, avec un respect encore une fois inhabituel, auquel même les plus puristes de l’œuvre originale, ne devraient pas avoir beaucoup d’inconvénients. De plus, le doublage en espagnol nous amène les voix de tous les personnages dans notre langue, avec un choix très réussi de voix de la distribution complète, qui ornent et s’améliorent encore plus si possible, un aspect déjà remarquable.

Le reste des éléments est toujours intact, lancez le jeu, choisissez une classe de personnage et avancer dans l’univers dense qui s’ouvre devant nous est une religion qui a parfaitement bougé. Sans surprise et comme on pouvait s’y attendre, les possibilités restent aussi profondes que jamais. Choisissez une arme ou une autre en fonction de la classe de notre personnage, choisissez les compétences à améliorer et l’équipement qui s’adapte le mieux pour renforcer nos attributs, ou mesurez les conséquences de nos décisions pour nous orienter vers la tendance de la lumière ou de l’obscurité. Des centaines de possibilités pour façonner le guerrier, le sorcier ou le sorcier qui pourraient nous intéresser le plus avec un système d’amélioration aussi étendu que addictif.

Le plus grand défi de Demon’s Souls n’est pas les redoutables bossAu total il y en aura environ 3 ou 4 au total qui peuvent nous faire passer un très mauvais moment, le plus grand défi est de les atteindre, de traverser les étapes perfides infestées de démons sortant du brouillard. Une danse de coups qui quand on domine ça deviendra un vrai plaisir jouable. Cependant, certaines confrontations nous mettront dans de sérieux problèmes, et heureusement, nous pourrons accéder à l’aide de d’autres acteurs, qui se joindront à nous pour nous aider en coopération. Qui a dit que le pouvoir que nous n’atteignons pas par nous-mêmes ne serait pas reconnu comme le nôtre? Pauvres démons … Oui, chaque visage a sa croix, et Nous pouvons également être victimes d’invasions indésirables par d’autres joueurs qui viendront dans notre monde pour essayer de nous traquer et de nous tuer dans son aspect PVP. Une alternative dont nous tirerons sûrement le meilleur parti après avoir terminé le travail pour la première fois et que nous voulons plonger dans les nombreux secrets que nous laisserons sûrement de côté la première fois que nous errerons dans le royaume de Boletaria.

conclusion

Demon’s Souls Remake est l’un des meilleurs titres de lancement sur le nombre de changements dont les générations peuvent se souvenir. On aurait quand même souhaité une plus grande implémentation des possibilités DualSense, qui passent assez inaperçues. Un immense travail de possibilités et de durée, pratiquement parfait, né il y a plus de 10 ans qui revient complètement renouvelé grâce au matériel PlayStation 5, démontrant également que Jeux Bluepoint Il s’établit comme un studio de développement plein de talents qu’il ne faut pas perdre de vue, surtout après cet immense cadeau qu’il nous a laissé.

