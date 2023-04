Revue de Dead Ringers, la nouvelle série PRIME VIDEO avec Rachel Weisz qui défie la maternité

Rachel Weisz a dépassé toutes les attentes en Sonneries mortes, la nouvelle série Prime Video dans laquelle il incarne deux personnages. Découvrez pourquoi vous devriez le regarder.

Les adaptations de vieux films peuvent souvent être une idée terrible, mais à d’autres moments, cela peut être la meilleure chose qui soit jamais arrivée. Et c’est le cas, sans aucun doute, Sonneries mortesla nouvelle série Prime Video qui réinvente le film de David Cronenbergcinéaste à la filmographie cryptique tout au long de son histoire.

Mais Sonneries mortes, qui est original à Prime Video et compte, pour l’instant, un total de six épisodes, a conservé l’essence du film original, bien que cette fois plus axé sur l’ère actuelle. Avec Rachel Weisz en tant que responsable exclusivecette série est pleine de surprises, de mystères et de scènes macabres qui défient les limites de la maternité.

De quoi s’agit-il? Sonneries mortes suit les sœurs Mantle, Elliot et Beverly, deux brillantes gynécologues-obstétriciennes spécialisées dans la fertilité féminine. Ils travaillent ensemble dans une clinique avec les meilleurs moyens pour aider ceux qui veulent être parents à mettre au monde une progéniture.

Sans aucun doute, leur vie ne pouvait pas être meilleure et, par conséquent, ils sont inséparables : ils ont tout construit ensemble. En fait, c’est pourquoi lorsque l’une quitte sa zone de confort, l’autre arrive pour réorganiser sa vie, marquant ainsi le début d’une relation de dépendance toxique. Et c’est justement Rachel Weisz qui parvient à exposer ce lien inprésentable entre les sœurs.

L’actrice, qui donne vie aux deux personnages, fait un travail sublime. Eh bien, dans la même série, il fait face à des rôles complètement différents : un très timide, concentré et approprié à la situation, tandis qu’un autre est complètement extraverti et propriétaire d’une personnalité écrasante. Mais, toujours, avec une union inexplicable entre eux.

Grâce à cela, tant dans le scénario que dans la performance inégalée de Weisz, il est possible de faire un jeu parfait entre l’horreur corporelle, mais aussi l’esprit du spectateur. Sonneries mortes Il est parfaitement classé comme un thriller psychologique qui, comme si cela ne suffisait pas, défie les limites de la maternité.

Les deux sœurs, originaires de New York, veulent amener la fertilité vers d’autres points, à la limite du légal et de l’illégal. À tout moment, ils cherchent le point intermédiaire entre le transgressif et l’inconfortable, étant une série complètement dérangeante, mais malheureusement réelle. Il n’a pas peur quand il s’agit de parler de violence obstétricale, de dépression post-partum et d’abus du capitalisme envers les mères porteuses.

Aussi, une autre chose va pour elle Sonneries mortes C’est ainsi qu’il pose chaque scène en fonction de sa photographie et de son décor. Cela dépend du thème qui est joué, les lumières, la musique et même l’émotion qui se dégage de l’environnement varient. C’est pour ça que, cette série Prime Video est tout simplement parfaite pour montrer une réalité qui passe inaperçue, même si parfois elle peut être dérangeante.

