Revue de Barkskins: le drame colonial des années 1690 sur Nat Geo est une expérience approfondie

Il est difficile de classer «Barkskins» dans un genre spécifique. Cette adaptation télévisée de National Geographic du roman d’Annie Proulx a tendance à être une fiction historique de prestige à la surface.

Le cadre, situé dans la région coloniale de la Nouvelle-France dans les dernières années du XVIIe siècle, est familier: des chambres éclairées aux chandelles avec des intérieurs modestes composent les colonies en bois de Wobik, tandis que les sentiers en terre servent d’équivalents centenaires. des rues animées de la ville.

La revue:

Les personnages de ce drame reflètent un échantillon représentatif des types de personnes qui apparaissent traditionnellement dans les histoires sur les premières incursions coloniales dans les Amériques. Il y a le gars de la société, Hamish Games (joué par Aneurin Barnard), l’aubergiste observatrice, Mathilde (Marcia Gay Harden), l’excentrique européen, Claude Trepagny (David Thewlis), un ambitieux entrepreneur régional, Elmer.

Cependant, au fur et à mesure que les huit épisodes de cette saison se déroulent, il y a des indices que «Barkskins» tente d’aller au-delà des pièges au niveau de la surface d’histoires similaires. Melissande (Tallulah Haddon) et Delphine (Lily Sullivan) sont deux jeunes femmes à la recherche d’une famille à des milliers de kilomètres de chez elles en France. Plutôt que d’accepter leur destin et de les reléguer dans le passé, «Barkski» adopte une approche différente.

Les parties de la série qui se démarquent le plus sont celles qui se sentent indépendantes de ces conventions. La dynamique entre James et son collègue envoyé de la Baie d’Hudson, Yvon (Zahn McClarnon), est présentée comme une équipe d’enquête composée de deux hommes, mais à mesure que l’émission progresse au-delà de ces débuts adjacents à un copain, elle devient l’un des fondements de l’émission.

Thewlis est le mélange parfait de bizarreries lointaines et lointaines et de son horrible antagoniste caricatural «Fargo». Et une partition atmosphérique fascinante de Colin Stetson («Hereditary»), dont les compositions pour saxophone basse sont les grondements constants signalant l’approche des tempêtes, souligne tous ces développements.

Bien que la taille de l’ensemble contribue à de nombreuses forces de la série, c’est aussi un facteur qui fait que la série se sent parfois mince sur les bords. Au fur et à mesure que la saison avance et que les vraies intentions se précisent, certains acteurs de ce réseau enchevêtré de relations précaires sont laissés de côté.

Malgré le fait que l’émission discute finalement de la façon dont les Iroquois sont dépeints comme des agresseurs et des guerriers ennemis, «Barkskins» reste fermement ancré dans le point de vue colonial. Les personnages autochtones qui vivent dans les limites de Wobik, dans cette culture introduite d’outre-Atlantique, offrent le plus d’intériorité.

Au fur et à mesure que la saison avance, la pièce manquante devient plus apparente. Certains éléments présumés de la série émergent dans la première moitié de la saison – lorsqu’un nouveau personnage apparaît à mi-chemin, c’est à la fois un signe de combien «Barkskins» tente de jouer avec les hypothèses des téléspectateurs et le refus délibéré de ce qui se passe. être l’un des fils les plus convaincants de la série.

