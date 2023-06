Revue Barrabrava : la série Prime Video qui met l’accent sur la lutte pour le pouvoir, les fans et le football argentin

Combien de fois a-t-on entendu, dans l’industrie cinématographique, parler de séries ou de films liés au football ? Un million, sans aucun doute. Mais maintenant, Prime Video a innové et s’est concentré spécifiquement sur ce qui fait d’une équipe un grand club : son bar. Ouais! barrabravala nouvelle série argentine de la plateforme est désormais disponible et c’est ce type de production qui dépasse ce que l’on imagine.

Dans barrabravale monde complexe du football était le prétexte parfait pour raconter l’histoire de deux frères, César (Gastón Pauls) et le Polonais (Matías Mayer), qui luttent pour survivre dans un contexte social et économique difficile. Ce drame va bien au-delà du sport et se concentre sur leur fraternité.

Pendant des années, César et El Polaco ont été des personnages clés dans le fonctionnement de la barrabrava du Club Atlético Libertad del Puerto qui, historiquement, était dirigée par Oncle (Gustavo Garzon). Pourtant, après une lutte acharnée, ils sont expulsés du barreau et là, seuls, sans argent, sans pouvoir politique ni protection, ils doivent mettre à l’épreuve leur amour fraternel car « celui qui survit gagne ».

Un rapport de force inédit qui a deux axes : la passion du football typique de l’Argentine et une histoire familiale avec des héritages, des malheurs et un niveau socio-économique ne dépendant que de la protection politique. « Le club n’appartient pas aux dirigeants, le club n’appartient pas aux joueurs, le club n’appartient pas à l’entraîneur, le club appartient au peuple. Ici, il s’agit d’être respecté, car le respect ne se négocie pas. Parce que nous sommes ici »est la prémisse qui marque cette fiction et est racontée par Gustavo Garzón.

Le club de ses amours, une famille et une discussion qui complique tout. À partir de là, cela ressemble à une histoire pure et simple sans beaucoup plus de fondement, mais définitivement barrabrava les a tous. C’est fort, c’est captivant et surprenant précisément parce qu’il est crédible que, dans un monde de puissances, la famille perde sa validité quand elle est le plus nécessaire..

C’est une histoire effrayante et sublime pleine d’action, d’adrénaline, mais surtout, étant un reflet spectaculaire de ce qui passe parfois inaperçu : celui derrière la mafia du football. Prime Vidéo, avec barrabravaa écrit un scénario plein de force et d’enthousiasme qui impacte l’histoire de ces deux hommes, César et El Polaco, méprisés par le système une fois qu’ils perdent le pouvoir.

Mais, bien sûr, un bon produit n’est pas du tout crédible sans une direction artistique réussie et Marcela Bazzano, dans cette production, parvient à tout faire en conséquence pour que barrabrava est, aujourd’hui, considéré comme l’un des grands paris de Prime Video. Se déroulant à Buenos Aires, mais avec quelques plans réalisés en Uruguay, cette fiction recrée parfaitement les deux villes. Sa mise en scène, avec chaque espace physique bien marqué et recréé, est un parfait rappel de ce qu’est l’Argentine.

Bien que, bien sûr, l’accompagnement du casting ait été, en réalité, le coup de pied fondamental pour que cette série soit l’une des meilleures argentines jusqu’à présent cette année. Violeta Narvay, Candela Molfese, Liz Solari, Miguel Ángel Rodríguez, Mónica Gonzaga, Pablo Alarcón et Ángelo Mutti Spinetta forment un groupe incomparable dans cette série. Cependant, ceux qui se démarquent le plus sont ses protagonistes.

Gaston Paul et matias mayer, dans leurs rôles principaux, ils font un travail sublime. Loin de ces rôles galants qui les caractérisaient autrefois, leurs personnages sont désormais incroyablement gangsters et stimulants. Bien que les deux acteurs aient toujours eu une carrière impeccable, avec des jobs emblématiques, ces personnages marquent un avant et un après.

Non seulement à cause de la façon dont ils les affrontent, mais à cause de la personnalité que les deux ont su mettre sur chacun pour les faire avancer. Ils ont succombé à une mafia qui est vraie et on, en tant que spectateur, parvient à les croire. De même, cela se produit également avec Gustavo Garzón dans son rôle d’El tío. Lui, en tant que propriétaire et « patron » non seulement du bar, mais de la famille, est l’interprète d’un personnage étonnamment pervers et choquant.

L’oncle a gagné son respect par des négociations et des menaces. La caractérisation de Garzón est l’une des meilleures, il devient méconnaissable, tout comme le personnage de Gaston Paul. entre eux et matias mayer Ils ont réalisé un trio digne d’une fiction très argentine, saisissant et visuellement attrayant pour les yeux étrangers.

Cette série va au-delà d’un fan ou d’une équipe de football, barrabrava parle d’un lien familial indestructible et c’est ce qui le rend spectaculairement attractif. Avec huit épisodes, qui Maintenant disponible sur Prime Videola fiction se prépare à être l’une des meilleures de la plateforme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?