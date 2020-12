Révolution sans perte d’ADN. «La mini berline est notre Porsche 911», déclare le PDG

Attendue pour 2023, la Mini de quatrième génération promet l’une des plus grandes révolutions depuis que la marque britannique a été relancée par BMW en 2001. Si son PDG, Bernd Körber, souligne que, comme avec Porsche et la 911, La formule originale du mini 3 portes, restera.

Beaucoup de rumeurs ont même été confirmées par la marque britannique elle-même: la prochaine génération Mini enregistrera l’une des plus grandes révolutions que le modèle ait jamais connues depuis son apparition au début de ce millénaire.

En plus d’une version Countryman entièrement repensée, qui sera accompagnée d’un nouveau SUV compact, également celui qui est la version «originale», le Mini trois portes, devrait subir de profonds changements, à commencer par un rétrécissement des dimensions extérieures, ainsi que par l’adoption d’une offre plus variée en termes d’ergols – non seulement essence, mais aussi 100% électrique.

Cependant, même avec cette transformation, Bernd Körber, l’actuel homme fort de la marque britannique, garantit que la prochaine Mini restera fidèle à la philosophie originale du modèle.

Bien que «révolutionné», la prochaine Mini 3 portes devrait garder la génétique

S’assurant que l’approche de cette nouvelle génération était, dès le premier instant, «n’osez pas ruiner une icône», Körber compare même la façon dont son équipe a traité la Mini à trois portes, avec la manière Porsche a abordé le développement de la 911 actuelle.

«Le développement de la 911 a été mené avec soin au fil des ans, car ce modèle est ce que représente Porsche», déclare le directeur allemand, s’adressant au britannique Autocar. Soulignant que «la même chose est vraie avec nous» et la Mini berline.

Au moment où le fabricant se prépare à élargir encore son portefeuille, Körber soutient, «il est important que l’ensemble du portefeuille ait l’ADN Mini», et que, «après plus de 60 ans déjà terminés, il est nécessaire de laissez la Mini faire un pas audacieux en avant, tout en restant fidèle à sa référence, la Mini à trois portes ».

«Ce que les clients pourront voir, en 2023, c’est que nous avons modernisé la Mini berline, à travers un énorme pas en avant – le plus important, ces 20 dernières années -, sans, pour cela, que le modèle n’ait cessé d’être reconnu comme une Mini ».

« Nous garderons ce pour quoi la Mini est connue »

La même idée est véhiculée par le directeur du design de Mini, Oliver Heilmer, pour qui, bien que la marque doive être prête à se réinventer «chaque jour», développant des propositions telles que le concept Urbanaut récemment présenté, «à l’approche de la la fin du développement de la prochaine Mini berline, plus il faut faire attention pour ne pas trop changer, en un seul pas ».

Ainsi, « nous garderons ce pour quoi la Mini est connue: non seulement le design, mais aussi les proportions, le sens de la conduite et une personnalité conviviale », conclut-il.

