Révolution de l’affichage sur l’iPad Air? OLED en marche – 45secondes.fr.de

Apple aurait prévu des changements majeurs pour l’affichage de l’iPad Air. Après que la société a introduit de nouveaux écrans mini-LED sur le grand iPad Pro cette année, il y a maintenant des signes d’amélioration de la technologie d’affichage sur l’iPad de milieu de gamme.

Dans les futurs modèles de l’iPad Air, des écrans OLED seront utilisés, car Apple l’utilise depuis longtemps dans des formats plus petits dans des modèles d’iPhone tels que l’iPhone 12. Les informations proviennent du site d’informations sud-coréen ETNews. En outre, l’initié du fournisseur Ming-Chi Kuo a annoncé que l’iPad Air passerait à l’OLED dès mars.

iPad Air avec écran OLED en 2022?

Selon les rumeurs, il y a déjà une période ciblée pour l’iPad OLED: il devrait être prêt en 2022. Apple a définitivement décidé de passer à OLED, selon ETNews. Les accords correspondants entre les fabricants, les fournisseurs et la société de Cupertino sont fixés. Les fournisseurs candidats les plus probables pour l’écran OLED de l’iPad Air sont Samsung et LG. Les deux fabricants fournissent déjà à Apple des panneaux OLED pour différents modèles d’iPhone.

Avantages et inconvénients de l’OLED

Apple utilise un écran LCD classique dans l’iPad Air actuel. OLED aurait certains avantages par rapport à l’écran LCD. Cela comprend des niveaux de noir et des contrastes nettement meilleurs. De plus, OLED est plus conservateur sur la batterie, en fonction du contenu de l’image affichée. Cependant, la technologie comporte également le risque de brûler le contenu d’affichage si des images statiques sont affichées pendant une longue période. Selon Kuo, Apple n’utilise pas OLED dans l’iPad Pro pour cette raison. Étant donné que les modèles Pro sont des appareils plus productifs que l’iPad Air, OLED ne serait pas optimal. Si les menus des applications de productivité sont affichés en permanence, par exemple, le risque de brûlure est trop élevé avec les écrans OLED.

Big iPad Pro déjà avec mini-LED

Pour l’affichage de l’iPad Pro, Apple a déjà précisé la direction en avril. Alors qu’Apple continue d’installer des écrans LC dans le plus petit modèle de 11 pouces, la grande version de 12,9 pouces dispose d’un mini panneau LED. Ce dernier combine certains des avantages du LCD et de l’OLED. Tôt ou tard, l’iPad Pro avec une diagonale de 11 pouces passera également aux mini-LED.









