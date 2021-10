Révolution chez Netflix : ils annoncent que cela va changer la façon de raconter le succès de leurs productions

Au milieu de l’annonce des résultats du troisième trimestre, Netflix a promis une plus grande transparence lorsqu’il s’agit de dire comment vont les séries et les films. Jusqu’à présent, l’entreprise dirigée par Hastings de roseau Elle était très réservée avec les métriques de la plateforme et de temps en temps, ils partageaient un numéro. Habituellement, cela était associé à des enregistrements d’audience comme celui que vous avez récemment défini. Le jeu du calmar.

Jusqu’à présent, la façon dont Netflix Il a raconté comment se déroulaient les productions de son catalogue à travers des comptes uniques qui avaient vu un titre. Par exemple, ces termes mettent Extraction comme le film le plus regardé, avec 99 millions d’utilisateurs qui lui ont donné le feu vert pour une suite, et dans la série le succès sud-coréen a brisé tous les moules avec 142 millions de comptes uniques qui l’ont vu, sur un total de 214 millions d’utilisateurs abonnés .

Au moment de la comptabilité, la société considérait qu’il était valable pour quiconque de reproduire au moins deux minutes d’une série ou d’un film. En ce sens, les reprises et les cas dans lesquels une fiction a été abandonnée avant d’être terminée étaient hors de l’équation. Désormais, les productions seront décomptées à partir des heures de reproduction cumulées.

Ce mécanisme est le même que celui utilisé dans le conseil Nielsen et cela semble plus transparent en termes de portée réelle et de degré de connexion du public à une série ou à un film. Si vous prenez ce modèle, Bridgerton, avec 625 millions d’heures vues, est celui qui mène. Du côté des films, Extraction perd la première place et a près de 50 heures de retard Nichoir, le plus regardé, sur un podium où il apparaît également L’Irlandais, de Martin Scorsese, avec 215 heures.

Ce que les fans disent du changement de Netflix

La promesse d’une plus grande transparence des mesures est quelque chose qui, comme expliqué dans Date limite, demandez à la fois aux agences et aux acteurs impliqués dans les titres de l’entreprise. Pour les amateurs de statistiques, c’est un fait formidable, car il était très difficile de savoir précisément comment se déroulaient les séries et les films sur la plateforme. Ils ne pouvaient que se contenter de voir les 10 principales tendances qui apparaissent dans chaque pays.

Dans un article sur le succès Choses à nettoyer, qui est en passe de déplacer Gambit de la dame en tant que mini-série la plus regardée, les lecteurs de Divulgacher ils ont pensé à ce changement. La chose curieuse est que dans l’enquête réalisée le vote est sorti très égal au point que les eaux sont divisées également : 50% préfèrent le compter par les utilisateurs et l’autre moitié par les heures jouées.

