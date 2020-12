Révolution ARM: cela pourrait le signifier pour Apple, Nvidia et Windows

Apple est en train de convertir complètement les MacBook et Mac en processeurs ARM comme l’Apple M1. Microsoft rend les appareils Windows avec des puces ARM comme la Surface Pro X compatibles avec les logiciels 64 bits. Et le géant de la carte graphique Nvidia veut reprendre ARM Limited, qui propose l’architecture ARM. Découvrez ici ce que la révolution ARM pourrait signifier pour l’avenir.

Que sont les puces ARM?

Toutes les puces intégrées aux smartphones sont des processeurs ARM. Le nom est dérivé de la société ARM Limited, anciennement appelée «Advanced RISC Machines» («ARM»). ARM développe les architectures de base des puces. Des sociétés telles qu’Apple, Samsung et Qualcomm concèdent sous licence ces architectures de puces et les utilisent pour construire leurs propres puces telles que les processeurs Exynos, Apple A et Snapdragon – ainsi que l’Apple M1.

Le principal avantage des puces ARM par rapport aux puces x86 d’Intel et d’AMD est que Basse consommation énergétique. Par conséquent, ils sont particulièrement adaptés aux smartphones. Le principal inconvénient jusqu’à présent a été la baisse des performances – mais l’Apple M1 a remanié les cartes. La puce peut suivre les processeurs d’ordinateurs portables actuels d’Intel et d’AMD avec une architecture x86.

Apple s’appuie entièrement sur ARM

L’Apple M1 est la puce ARM la plus puissante à ce jour.

Apple veut les prochaines années tous les appareils internes équiper de puces ARM. Les utilisateurs d’iPhone les connaissent déjà en principe comme les processeurs de la série « Apple A » comme l’actuel Apple A14 Bionic, qui est responsable des performances des iPhones et des iPads. L’Apple M1 est la première puce ARM que l’on trouve sur les Mac, à savoir le Mac Mini, le MacBook Air et le MacBook Pro 13. Apple installera alors probablement le M1X plus puissant dans le MacBook Pro 16, comme Notebookcheck en ce qui concerne les fuites de référence écrit.

Apple peut ainsi encore mieux interconnecter le système d’exploitation macOS avec les processeurs – après tout, les deux proviennent de la production en interne. Même les applications x86 traduites avec l’émulateur Rosetta 2 fonctionnent très rapidement sur la puce M1, comme l’a rapporté The Verge dans le test MacBook Air. Le logiciel 64 bits très répandu peut être utilisé immédiatement, tandis que Microsoft travaille toujours sur une mise à jour Windows correspondante.

Cependant, de nombreuses applications iOS importantes ne sont pas encore disponibles pour macOS car les développeurs les ont optimisées pour les iPhones ou les iPads. Quoi qu’il en soit, les applications iOS sont difficiles à utiliser sans écran tactile. C’est un chantier sur lequel Apple doit encore travailler.

A l’avenir, Apple espère que les développeurs proposeront leurs programmes en tant qu ‘«applications universelles». Ceux-ci fonctionneraient sur tous les Mac, que ce soit avec des processeurs Intel ou Apple, et en plus sur les appareils iOS tels que les iPhones. Le problème: les gens sont prêts à dépenser beaucoup plus d’argent sur les logiciels Mac que sur les logiciels iPhone. Il reste à voir comment gagner de l’argent avec les applications universelles et si Apple peut convaincre les développeurs.

D’une manière ou d’une autre, les questions ouvertes seront clarifiées et les difficultés initiales surmontées. Parce qu’Apple s’est complètement engagé sur ses propres puces ARM. Et même la première tentative de marche avec l’Apple M1 a été étonnamment réussie.

Windows 10 est optimisé pour ARM

Lors du test de la Surface Pro X, le manque de compatibilité 64 bits m’a dérangé.

Les puces ARM ont été intégrées de temps en temps aux ordinateurs portables Windows, mais elles sont restées rares. Microsoft explique pourquoi cela se trouve sur un site Web d’assistance: les pilotes pour le matériel, les jeux et les applications ne fonctionnent que s’ils ont été développés pour un ordinateur ARM, les applications 64 bits ne sont pas encore en cours d’exécution et il existe d’autres restrictions. Enfin, les performances des ordinateurs portables ARM ont jusqu’à présent été nettement moins bonnes que celles des concurrents Intel et AMD.

Ces dernières années, Microsoft a son Focus sur les appareils ARM intensifié. Cela a commencé avec la coopération Qualcomm qui sont responsables des puces de smartphone Snapdragon. En fait, le « Microsoft SQ1 » et le « Microsoft SQ2« dans la Surface Pro X rien d’autre que des processeurs Qualcomm adaptés.

La prochaine grande étape suivra en 2021: Émulation d’applications 64 bits sur les appareils ARM avec Windows 10. Microsoft l’a annoncé dans une entrée de blog. Presque tous les programmes modernes sont également disponibles en tant qu’applications 64 bits, car ces applications utilisent mieux les processeurs modernes. Un processeur 64 bits traite deux fois plus d’instructions par unité de temps qu’un processeur 32 bits et utilise plus de mémoire. Et en raison de la distribution presque universelle des puces 64 bits, les développeurs se tournent de plus en plus vers les applications 64 bits et sont même moins susceptibles de proposer des versions 32 bits. Jusqu’à présent, un problème pour les appareils ARM – mais pas pour longtemps.

Microsoft ne prévoit pas de basculer complètement vers les puces ARM, après tout, il n’y a pas d’équivalent Windows à l’Apple M1. L’utilisation de Puces ARM dans les appareils Windows mais devrait continuer augmenter. HP et Acer, ainsi que Qualcomm, ont déjà annoncé de nouveaux convertibles Windows avec le Snapdragon 8cx Gen 2 5G, comme l’écrit Windows Central.

Que prévoit Nvidia de faire avec ARM?

Quel est l’objectif du PDG de Nvidia, Jen-Hsun Huang, avec le rachat d’ARM?

Le rachat d’ARM Limited par le géant des cartes graphiques Nvidia n’a pas encore été approuvé par certaines autorités réglementaires. Et ARM sera probablement toujours en mesure de concéder ses architectures sous licence à des entreprises comme Apple et Qualcomm sous Nvidia. À court terme, ARM devrait simplement être une autre source de revenus pour Nvidia.

La seule question est, quels sont les plans à long terme de Nvidia avec ARM? L’expert en processeur et Youtuber Coreteks ont prédit fin 2018 qu’ARM dominerait à terme le marché des PC, des ordinateurs portables aux tablettes, en passant par les serveurs et enfin les ordinateurs de bureau. Dans une vidéo récente, il soutient que Nvidia souhaite intégrer les puces ARM dans les fermes de serveurs. Les opérations informatiques les plus complexes seraient alors externalisées de l’ordinateur domestique vers le cloud.

Il est également envisageable que Nvidia, comme Apple avec le M1, développe ses propres puces, dont un processeur et une unité graphique. Peut-être qu’un jour ils le feront Calculatrice de jeu Feu. Cela signifie que des processeurs et des cartes graphiques séparés ne sont plus nécessaires, juste une puce Nvidia ARM.

Conclusion: ARM pourrait dominer le monde informatique

Apple croit en ARM.

L’Apple M1 signifie que Percée pour les puces ARM. Au moins pour les Mac – et finalement aussi pour les appareils Windows ultra-mobiles. En fait, ma thèse audacieuse d’octobre 2019 à l’occasion de la présentation de la Surface Pro X semble se réaliser lentement: les puces ARM pourraient être utilisées dans appareils Windows ultra-mobiles comment les ultrabooks et les cabriolets deviennent la norme.

D’abord les Mac et ensuite le monde entier? La thèse de YouTuber Coretek est beaucoup plus audacieuse. Il croit qu’en fin de compte tous les ordinateurs y compris les ordinateurs de bureau et les serveurs avec puces ARM. Les premiers indicateurs d’une telle évolution peuvent être cités, mais finalement on ne peut que spéculer.

Même si nous nous trompons tous les deux et que ARM reste un phénomène Mac, cela seul serait un bouleversement majeur. Quoi qu’il en soit, nous, en tant que fans de technologie, vivons dans un environnement incroyablement excitant, oui temps révolutionnaire.