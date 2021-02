Revisitez les vieux souvenirs dans le prochain match de Ice-Pick Lodge Know By Heart

Ice-Pick Lodge a annoncé la fenêtre de sortie de son prochain jeu Connaître par cœur. Le jeu sera lancé sur Steam et est maintenant disponible sur la liste de souhaits.

Connaître par cœur raconte l’histoire de Misha, un jeune homme coincé dans un travail monotone. Un jour, son vieux béguin pour les écoles revient en ville. Pour la première fois depuis des années, Misha a quelque chose à espérer.

Alors que le groupe de vieux amis se réunit, quelque chose d’inhabituel commence à se produire et menace de tous les déchirer. C’est à eux de regarder en avant et de raviver leur amitié avant que le passé ne les déchire.

L’objectif principal du jeu est d’accepter la perte. Le développeur a travaillé pour recréer l’illusion de retourner en enfance et de grandir à travers l’intrigue, la musique, le gameplay et les mini-jeux. Le titre se déroule dans une paisible ville de province russe «où les traces et les échos de l’ère soviétique peuvent encore être vus et entendus».

Connaître par cœur dure environ cinq heures. L’intrigue émotionnelle du jeu peut être remplacée encore et encore pour vivre plusieurs fins.

Cependant, le jeu ne présente que les pensées et les souvenirs du protagoniste. c’est aux joueurs d’aider Misha à traverser son passé s’il veut raviver les amitiés de ses amis d’enfance ou bien les perdre pour toujours.

Les graphismes combinent des personnages low poly dans une ville détaillée. Les joueurs traversent et parlent avec des personnages sans visage. Le voyage de Misha le mènera à travers une variété d’endroits et parlera avec différents résidents. Avec le retour de son béguin d’enfance, les jours de Misha sont devenus beaucoup plus dynamiques.

La description officielle du jeu indique:

Misha, le protagoniste, est coincé dans son travail monotone et sans issue, jusqu’au jour où la routine est brisée alors que son béguin pour l’école revient en ville. Pour la première fois depuis des années, Misha retrouve l’espoir d’échapper à l’ennui de sa vie quotidienne. Un épisode bref mais tumultueux de la vie de la ville est entrelacé avec l’histoire d’un gang d’amis d’enfance qui se réunissent. A eux de parcourir les chemins de la mémoire et de raviver leur amitié, mais leurs souvenirs du passé et les liens mêmes qui les unissent sont menacés…

Connaître par cœur lance sur PC via Steam au deuxième trimestre 2021.