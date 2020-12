Revigorer l’expérience théâtrale

Les théâtres sont confrontés à un creuset et ils devront trouver un moyen de s’adapter à l’évolution des temps sous peine de disparaître. J’ai quelques idées pour aider.

L’état des salles de cinéma à cette époque a suscité beaucoup de difficultés, un sentiment qui n’a été exacerbé que par l’annonce récente de Warner Bros. que leur liste de films l’année prochaine arrivera sur HBO Max jour après jour avec les cinémas. Pour être honnête, je pense que les gros titres de «la mort des théâtres» sont un peu trop nombreux. Ne vous méprenez pas, cela peut être une chose inquiétante, en particulier pour les théâtres plus petits – non appartenant à une franchise.

Dans l’ensemble, je soupçonne que les théâtres trouveront un moyen de survivre. Vous savez comment les disques vinyles ont pu mourir grâce à l’introduction des cassettes et des disques compacts? Et pourtant, à l’époque d’innombrables services de streaming vous apportant des musiques instantanées littéralement n’importe où, les vinyles sont plus importants qu’ils ne l’ont été depuis des décennies. Bon sang, même les Walmart les ont régulièrement stockés!

Mon point est que les gens auront toujours une appréciation pour une expérience spécifique et jetteront leur argent pour s’assurer qu’ils peuvent y accéder. Pour certaines générations, «l’attrait rétro» suffit à les faire entrer; un désir d’expérimenter quelque chose d’une manière initialement prévue, ou qui n’est plus aussi courante.

C’est à peu près là où se dirige l’industrie du cinéma depuis un certain temps. Même en 2013, George Lucas et Spielberg ont parlé de la façon dont la VOD était l’avenir et allait radicalement changer le secteur du divertissement. Comme Garrett l’a dit avec éloquence il n’y a pas si longtemps, la pandémie n’a fait qu’accélérer le résultat.

La réalité est que les cinémas (en particulier les grandes chaînes) ont passé des décennies à espérer être le SEUL endroit pour voir des films pendant une longue période. Ils savaient que les gens se présenteraient de toute façon et se soucient de moins en moins de s’assurer que les gens reçoivent «l’expérience» à laquelle tant d’entre nous pensent avec tendresse lorsqu’ils vont au cinéma.

L’annonce de Warner Bros.est un énorme bouleversement, et si vous pensez que d’autres studios ne suivront pas, j’envie l’optimisme. Comme je l’ai dit, les théâtres peuvent survivre, mais ils vont devoir changer avec le temps et trouver un moyen de retrouver la magie. Ils devront rappeler aux gens POURQUOI les théâtres sont une expérience totalement différente. J’ai quelques idées….

Entretenir le théâtre

Lorsqu’il s’agit d’améliorer l’expérience théâtrale, il est important de s’assurer que tous les aspects techniques sont bien entretenus et pris en charge. Malheureusement, il y a beaucoup de théâtres qui se laissent aller et ne résoudront aucun problème tant que quelqu’un (généralement moi) ne se plaindra pas de quelque chose.

Cela peut être quelque chose d’aussi simple qu’un cadre divisé sur l’écran, ou que la caméra n’est pas centrée (où vous voyez un éclat de l’image sur les rideaux latéraux ou au plafond). Cependant, ce sont de petites choses comme ça qui nuisent à l’expérience et la transforment en tracas, plutôt qu’en quelque chose d’amusant. Bon sang, quand il s’agit de regarder des choses à la maison, tout ce que vous avez à faire est de jouer …

Et cela sans parler du calibrage / de la luminosité des projecteurs. Une mauvaise image peut tuer un film aussi rapidement qu’un mauvais script. Peut-être que je suis un peu trop dramatique ici, mais j’ai vécu beaucoup de films où j’avais des critiques à propos de quelque chose, seulement pour découvrir (sur la sortie de divertissement à domicile) que je ne pouvais tout simplement pas voir une chose importante à cause de la mauvaise projection qualité.

C’est le genre de chose qu’un projectionniste dévoué gérerait, mais à l’ère numérique, ces rôles semblent presque inexistants. S’ils veulent que les cinémas conservent «l’expérience», ils doivent faire l’effort de fournir la meilleure qualité pour tout ce qui est projeté. Compte tenu de la capacité raisonnable des consommateurs d’acquérir des projecteurs HD (même 4K) pour leur configuration domestique, lésiner sur un aspect aussi basique semble en quelque sorte négligent, voire paresseux.

L’aspect entretien s’étend également à l’entretien général et à la propreté. Nous savons tous que les théâtres ne sont pas exactement les endroits les plus propres, et même avec les nouvelles restrictions Covid en place, il est difficile d’oublier la sensation collante du sol sous vos chaussures et l’odeur de moisi de certains sièges. La propreté laxiste est le résultat de la complaisance; encore une fois, pour revenir à l’idée d’être le seul moyen de regarder de nouveaux films.

Rendre les huissiers efficaces à nouveau

Comme beaucoup, les gens qui parlent ou interrompent le film dans un théâtre sont l’un de mes bêtes noires en allant au théâtre. Peu importe où vous allez, inévitablement, il y aura une personne, ou un groupe de personnes quelque part qui fera beaucoup de bruit. Enfer, même pendant certaines des séances de presse auxquelles j’ai assisté, inévitablement un flash lumineux de l’écran du téléphone de quelqu’un nous distraire (peu importe le nombre d’avertissements donnés).

Voir quelqu’un faire défiler ses fils sociaux pendant le film ou avoir des conversations au téléphone peut ruiner l’expérience. Une partie de la joie de voir un film dans les salles de cinéma est le facteur d’immersion et de pouvoir vous transporter loin du monde réel pendant seulement quelques heures. Si ce n’est pas possible en raison du manque de considération des autres, il est facile de comprendre pourquoi certains préfèrent simplement voir un film à la maison.

En tant que parent de quatre enfants, je peux comprendre la nécessité de garder un œil sur votre téléphone en cas d’urgence. Tout le monde ne peut pas complètement exclure le monde, même pour un temps limité. Même ainsi, il existe des moyens de gérer cela SANS être une distraction pour tout le monde.

Les théâtres n’ont pas d’huissiers qui patrouillent sur chaque écran avec une quelconque vigilance de nos jours. Ils sont parfois là pour prendre un aliment ou une boisson dans laquelle vous vous êtes glissé, mais même dans ce cas, ils ne sont pas souvent là. Ils ne sont tout simplement pas là lorsque vous en avez vraiment besoin pour dire à quelqu’un de se calmer ou de sortir. Vous n’avez pas nécessairement à expulser tous ceux qui commettent la moindre infraction, mais faire quelque chose est certainement mieux que rien.

Donnez-leur The Old Razzle Dazzle

Compte tenu du prix pour aller au cinéma (qui augmenterait probablement avec tout changement), les théâtres devraient se préoccuper de donner aux participants le meilleur rapport qualité-prix. Rien que pour nous deux, ma copine et moi finissons par payer au moins 25-30 € pour les billets (plus selon la projection) et au moins autant en concessions. Cela ne tient pas compte du fait de trouver une baby-sitter et de la payer. Quand on sort toute la famille, on parle d’au moins 150 € d’excursion au moins cher.

Si les gens dépensent ce genre d’argent, cela devrait vraiment ressembler à un événement. Quelque part, nous pouvons aller pour profiter de l’environnement au-delà de simplement s’asseoir et regarder le film. Vous vous souvenez des jours où les théâtres incluaient des arcades complètes où les enfants pouvaient jouer à des jeux avant / après un film?

Ajoutez une sorte de «boutique de cadeaux» qui s’adresse davantage aux souvenirs de films / objets de collection que vous ne trouverez pas dans n’importe quel magasin. Non seulement cela encourage les gens à parcourir et à dépenser plus d’argent, mais cela rend tout plus volumineux et moins d’une note.

Élargissez également cette mentalité aux sièges. Changez-le au-delà des chaises longues et offrez le type de disposition des sièges qui semble vraiment différent de ce que l’on peut obtenir à la maison. Certains ont joué avec des lits complets à regarder (ce que j’ai toujours trouvé cool) ou même l’expérience D-box. Bien que certains d’entre eux ne soient pas pratiques pour toutes les projections, plus vous avez d’options, plus le public aura l’impression de bénéficier d’un traitement spécial.

Si vous voulez quand même facturer des prix premium, vous devez offrir l’expérience premium. Dire simplement « voir sur le plus grand écran possible » ne plaît pas à tout le monde (surtout en ce moment).

De toute évidence, il y a beaucoup plus à faire dans tout cela. En tant que personne qui a passé sa vie à aimer les films, de petits changements (même en devenant plus stricts sur les bases) peuvent contribuer grandement à ramener le grand public. Trop ces jours-ci, on a l’impression que les chaînes ne font tout simplement pas d’effort.

Tous les théâtres ne sont pas comme ça, et il y en a quelques-uns autour de moi auxquels je fais tout mon possible pour assister (quand il était sécuritaire de le faire) parce qu’ils font l’effort et ajoutent quelque chose à l’expérience dans son ensemble. Malheureusement, ce n’est pas la norme et si les propriétaires de théâtre veulent survivre à l’avenir, ils doivent regagner un peu de bonne volonté.