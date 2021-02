Review: Control: Ultimate Edition (PS5) – Un excellent exemple de ce qu’une mise à niveau PS5 peut offrir

La route de Control pour sortir sur PlayStation 5 a été un peu difficile. Entre l’édition ultime éliminant les premiers utilisateurs d’une mise à niveau de nouvelle génération, certains utilisateurs recevant accidentellement la mise à niveau qui leur avait été dite n’était pas possible, et maintenant Control: Ultimate Edition sorti en tant que titre PlayStation Plus le premier jour, les choses sont devenues laides . Mais le jeu lui-même est tout sauf. C’est l’une des meilleures révisions PS5 à ce jour.

Control: Ultimate Edition propose la sortie définitive de l’aventure brutaliste de Remedy, dans le jeu de base ainsi que dans les deux extensions – The Foundation et Alan Wake lien AWE. C’est un package impressionnant. Bien que cet examen se concentre principalement sur ce que la version PS5 apporte à la table, vous pouvez en savoir plus sur le voyage de Jesse Faden dans les entrailles du Bureau of Control dans nos critiques de la version PlayStation 4 et du deuxième morceau de DLC.

Le gameplay de base et l’action minute par minute restent inchangés. Le jeu de tir et les pouvoirs sont toujours brillants, les environnements – bien que certains puissent être un peu identiques – sont étonnants à voir, et un nombre écrasant de secrets et d’objets de collection valent absolument la peine d’être traqués. Certes, le gameplay fonctionnant comme avant signifie que certains problèmes restent cernés. La structure narrative peut ne pas plaire à certains, et trouver votre chemin à travers tous les environnements peut être déroutant à moins que vous ne sachiez déjà où vous allez, bien que les problèmes comprennent une liste certes courte.

Bien que Control ait été une expérience formidable lors de son lancement, il a eu des problèmes de performances. Le mal de tête lié à la navigation avec la carte du jeu est une chose de légende et la fréquence d’images piquerait constamment. Cette nouvelle version remèdes à un tel point que vous seriez pardonné de penser que c’était un titre spécialement conçu pour la PS5. Les deux options graphiques du jeu sont des améliorations massives par rapport à leur homologue PS4. Le mode graphique offre une expérience de 30 images par seconde, ce qu’était la version PS4 supposé être. Ce nouveau mode est solide comme le roc, et nous n’avons pas vu un hoquet de performances, rendu d’autant plus impressionnant par le fait qu’il rend maintenant à 1440p et inclut le ray tracing.

Pour ceux qui se demandent ce que le ray tracing peut vraiment signifier pour un titre, ne cherchez pas plus loin que Control. Les salles vantées du Bureau of Control sont pratiquement tout réfléchissant, ce changement a donc un impact sur presque toutes les surfaces à l’écran. C’est l’une des meilleures implémentations du ray tracing sur PS5.

Et cela ne veut rien dire du mode Performance du jeu, qui permute le ray tracing pour 60 images par seconde, tout en continuant à rendre à 1440p. Et c’est sans un petit degré de choc que nous rapportons ce deuxième mode également fonctionne parfaitement. Un jeu qui ne pouvait même pas atteindre 30 de manière fiable sur une PS4 peut désormais doubler ce chiffre avec le moindre effort. C’est une mise à niveau étonnante et qui mérite d’être célébrée. Aussi impressionnant que soit le mode graphique, nous vous recommandons d’opter pour les performances. Entre les systèmes physiques robustes du titre, les effets de particules et les combats effrénés, les 60 images par seconde améliorent considérablement l’expérience. Mais comme une petite triche, tu pouvez activez le mode graphique juste avant d’entrer dans le mode photo pour vous assurer d’obtenir les meilleures images possibles.

Pour ne pas dire que tous les domaines de la version PS5 sont aussi impressionnants. L’implémentation du contrôleur PS5 DualSense est là, mais elle n’ajoute pas autant à l’expérience que les autres titres. Sentir les couloirs du Bureau se tordre et bouger avec la subtilité du retour haptique, mais leur absence ne serait pas problématique. Cela s’applique également au tir de l’arme de service. La résistance à la détente est présente, mais elle est loin d’être aussi révolutionnaire que les autres tireurs auxquels nous avons joué.

L’audio 3D est également extrêmement impressionnant, mais avec une mise en garde; La conception audio était déjà l’une des meilleures fonctionnalités de Control sur la PS4. Bien que le saut dans la conception audio ne soit pas aussi perceptible que sur certains autres titres, c’est parce que Remedy a fait un si bon travail la première fois – il y a tout simplement moins de place pour se développer.

Cependant, les temps de chargement sont un domaine qui avait beaucoup à faire. Le démarrage du jeu sur PS4 peut prendre jusqu’à deux minutes selon votre niveau, et la pire punition pour mourir serait généralement de combien de temps il fallait attendre que les choses se rechargent. Il s’agit d’un non-facteur sur l’itération PS5, car les temps de chargement – bien que non instantanés – sont améliorés de manière exponentielle. Un temps de chargement normal est passé de 30 secondes à 2 minutes à quelque chose de plus proche de 10 secondes.