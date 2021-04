Review: Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack (PS4) – Trois jeux Cozy Atelier dans un package robuste et remasterisé

Koei Tecmo a réédité une autre trilogie Atelier, cette fois donnant à la série Mysterious le traitement «Deluxe». Contrairement à la trilogie Arland and Dusk, ce trio est déjà sur PlayStation 4, il semble donc un peu étrange qu’ils soient à nouveau publiés sur la même console. Cependant, il s’agit maintenant de la version la plus complète des jeux, car elle comprend la plupart des DLC ainsi qu’une petite quantité de tout nouveau contenu.

Cette mystérieuse trilogie se compose de l’Atelier Sophie: l’alchimiste du livre mystérieux, de l’Atelier Firis: l’alchimiste et le voyage mystérieux et de l’Atelier Lydie et Suelle: les alchimistes et les peintures mystérieuses. Si vous n’êtes pas déjà familier avec la série Atelier, sachez qu’il s’agit de jeux beaucoup plus décontractés que vos RPG japonais typiques. Au lieu d’être dans une quête épique pour sauver le monde, vous passerez votre temps à vous faire des amis, à apprendre l’alchimie, à rassembler des ingrédients et à combattre tous les monstres qui se trouveraient sur votre chemin.

Dans l’Atelier Sophie, la protagoniste principale trouve un livre étrange dans l’atelier de sa grand-mère qui commence à parler après avoir écrit une recette dedans. Ce livre, appelé Plachta, a perdu ses souvenirs et a besoin de votre aide pour les restaurer. Bien que le rythme de l’histoire soit parfois un peu lent, il existe un casting fantastique de personnages qui font un excellent travail pour maintenir votre intérêt tout au long. Chaque fois que vous revenez en ville, il est amusant de courir et de discuter avec tout le monde et de voir s’il y a de nouveaux développements de personnages.

L’histoire dans Atelier Firis est une grande amélioration car elle a un récit beaucoup plus fort avec un rythme bien meilleur. Firis est une jeune femme qui a grandi dans une petite ville minière située sous terre, elle a désespérément envie d’aller explorer le monde extérieur. Après avoir découvert qu’elle a un talent naturel pour l’alchimie, elle parvient à persuader ses parents de la laisser partir. Bien sûr, comme pour la plupart des choses dans la vie, il y a un petit hic. Elle devra obtenir trois lettres de recommandation d’alchimistes renommés et réussir l’examen de licence d’alchimie. Si elle n’y parvient pas dans un délai d’un an, elle devra rentrer chez elle pour toujours.

Comme vous l’avez peut-être deviné, cela signifie que le système de limite de temps est de retour. Le temps avance chaque fois que vous effectuez l’alchimie, rassemblez des ingrédients et même lorsque vous courez à l’extérieur. Cela peut certainement sembler un peu stressant au début. Soyez assuré, cependant, que vous devriez avoir suffisamment de temps pour réussir l’examen, même si vous obtenez un peu de suivi tout en explorant. Après avoir réussi l’examen, la limite de temps est levée et vous êtes libre de voyager à travers le monde à votre rythme. C’était en fait la première fois dans la série Atelier qu’il y avait une vaste structure de monde ouvert à explorer. Le monde est toujours très dynamique et vous finirez par vouloir en explorer chaque centimètre carré, c’est donc formidable que la limite de temps finisse par être levée.

Atelier Lydie & Suelle est le troisième jeu de la trilogie. Étrangement, celui-ci n’a pas de monde ouvert à explorer. Les zones que vous traversez sont beaucoup plus grandes que dans l’Atelier Sophie, mais il n’a pas tout à fait le même facteur wow que l’Atelier Firis. D’un autre côté, cela supprime le système de limite de temps afin que vous puissiez au moins explorer et faire autant d’activités secondaires que vous le souhaitez sans vous sentir constamment sous pression.

Ce troisième jeu a l’histoire la plus intéressante de la trilogie, avec des sœurs jumelles, Lydie et Suelle, essayant de faire de leur atelier d’alchimie le meilleur du royaume. C’est une prémisse assez simple, mais la rivalité entre les jumeaux et leur ami d’enfance, ainsi que tous les alchimistes en visite, en fait un conte vraiment divertissant. Vous pourrez également voyager à l’intérieur de mystérieuses peintures alchimiques, ce qui est une excellente excuse pour avoir beaucoup d’environnements étranges et merveilleux à explorer.

Cette trilogie Atelier introduit également un nouveau procédé pour l’alchimie; chaque ingrédient a une forme différente que vous devrez placer sur une grille. L’ordre et la façon dont vous placez ces ingrédients peuvent changer radicalement la qualité et les caractéristiques de l’article fini. Ce système d’alchimie est utilisé tout au long de la trilogie, mais chaque jeu a sa propre tournure, ajoutant des éléments tels que des catalyseurs et des panneaux bonus dans les jeux ultérieurs. Cela signifie que, bien que vous sachiez comment fonctionne l’alchimie après le premier jeu, il est toujours difficile d’essayer de la maîtriser à chaque épisode.

Alors que l’Atelier Sophie est sorti sur PS4 et PS Vita il y a seulement six ans, il semble un peu daté. Les arrière-plans ont l’air un peu terne et les modèles de personnages sont plutôt simples. L’Atelier Firis est définitivement un grand pas en avant par rapport à son prédécesseur, mais Atelier Lydie & Suelle est de loin le meilleur de tous. Il a l’air beaucoup plus détaillé et beaucoup plus joli, avec de nombreux environnements variés à explorer.

Les trois jeux ont un système de combat au tour par tour, qui est légèrement différent dans chaque titre. Ils sont tous assez simplistes, mais ils commencent à devenir plus intéressants à mesure que vous accédez à de nouveaux personnages et capacités. Encore une fois, l’Atelier Lydie & Suelle fait de son mieux. Ici, vous aurez la possibilité de basculer entre les personnages de la rangée avant et arrière ainsi que la possibilité d’effectuer une synthèse pendant la bataille. Ces ajouts en font un système de combat beaucoup plus varié et engageant.

Il convient également de rappeler que la plupart des DLC précédemment publiés sont inclus dans les versions Deluxe des jeux. Ainsi, il comprend des éléments tels que des costumes supplémentaires, des packs de musique et des personnages jouables qui étaient auparavant verrouillés derrière des DLC payants. De nouveaux extras sont également ajoutés. Atelier Sophie a de nouveaux chaudrons et une nouvelle tenue, Atelier Firis a de nouveaux combats de boss et quatre nouveaux véhicules, et Atelier Lydie & Suelle a une nouvelle peinture mystérieuse à explorer avec Nelke de Nelke et le Alchimistes légendaires: Ateliers du nouveau monde. Il existe également un livre d’art numérique absolument magnifique pour chaque jeu, ainsi qu’un mode photo intégré.