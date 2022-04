Revers pour She-Hulk : ils retarderaient la première de la série

Disney+

She-Hulk connaît des revers avec des rumeurs sur sa production et maintenant son arrivée à Disney + subirait probablement un retard.

elle hulk est l’un des spectacles qui viendront bientôt à Disney+ rejoindre la phase 4 du Univers cinématographique Marvel. Dans ce cas, le programme suivra les aventures de Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, qui est avocate et a aussi la particularité de se transformer en goliath verte lorsqu’elle se met en colère. Apparemment, elle pourra briser la quatrième barrière de la même manière qu’elle le fait Dead Pool et la série aura des nuances de « comédie juridique » dans un monde d’avocats.

Ils disent de sources proches de elle hulk qu’il n’y a pas beaucoup d’attentes concernant la performance de cette entrée dans le Univers cinématographique Marvel de la même manière qu’il y a une confiance placée dans des héros comme Chevalier de la Lune Oui Mme Merveille. La vérité est qu’il ne s’agit que d’une rumeur ou, dans le pire des cas, de l’évaluation par quelqu’un d’un événement qui ne s’est pas encore produit : la première de l’émission mettant en vedette Tatiana Maslany.

Mauvaise nouvelle pour She-Hulk

C’est la première de cette prochaine entrée dans le MCU, qui se déroule dans Disney+, autre sujet d’inquiétude pour les adeptes du Green Goliath. Parce que? Un utilisateur de Reddit qui, dans le passé, a avancé des nouvelles de merveille dit avec précision que elle hulk cela retarderait son arrivée à la Maison de la souris à la fin de 2022, novembre ou décembre de cette année, apparemment. Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent avec impatience elle hulk.

Dans un temps merveille C’était une marque très solide en ce qui concerne ses dates de sortie, mais la pandémie de produits COVID-19 a modifié l’agenda de l’entreprise dirigée par le grand dirigeant, Kevin Feige, à plus d’une occasion. Sans aller plus loin, Mme Merveille est passé de 2021 à 2022 tandis que la suite Panthère noire : Wakanda pour toujours Il est daté de la fin de l’année pour cette raison. Des complications lors du tournage rendent impossible la programmation d’un multivers efficacement.

On sait que elle hulk Ce sera une comédie de situation juridique avec une charge importante de VFX et CGI si l’on tient compte du fait qu’elle inclut non seulement son protagoniste mais le même Ponton en personne en plus du méchant Abomination. Tout cela implique un gros budget et du temps de travail en post production. Par chance merveille Il a déjà une vaste expérience dans des projets similaires et de Spoiler, nous voulons rassurer les fans de Jen Walters : ils sont entre de bonnes mains !

