Rêver de sexe active les sens et éveille le désir

Horoscope Virtuel – Edition par Carolina Paiva

D’un point de vue évolutif, les relations sexuelles sont très bénéfiques et utiles pour maintenir la continuité de notre espèce. Cependant, de nos jours l’acte sexuel n’est plus un acte sublime et divin. Les relations sexuelles sont façonnées par beaucoup de perversion et d’insensibilité. En conséquence, l’humanité dans son ensemble vit dans une période de nombreux désirs et fantasmes sexuels.

C’est comme si le monde entier était impliqué dans une grande masse de pensées qui représente symboliquement la luxure. Il est difficile d’affronter cette immense influence sans se laisser emporter par les imaginations, les fantasmes et les désirs.

Vous vous demandez peut-être : d’accord, mais qu’est-ce que tout cela a à voir avec la signification de rêver de sexe ? On va y arriver!

Les gens ne sont pas conscients de la réalité spirituelle et pensent qu’un rêve est une pure illusion de l’esprit. Cependant, dormir, c’est simplement sortir de ce plan pour entrer dans la dimension spirituelle. Et une dimension sexuelle arrosée de sexe ne peut que révéler des faiblesses et des vulnérabilités spirituelles.

En fait, selon de nombreuses croyances ésotériques et mystiques, il existe des démons sexuels qui aspirent l’énergie des esprits sexuellement vulnérables. Et ce qui est plus intéressant, ces démons n’ont même pas besoin de séduire leurs victimes, car ils ont déjà des inclinations et des tendances sexuelles qui facilitent le travail de ces démons. Ils sont connus sous le nom d’incubes et de succubes. Nous en parlerons plus en détail ci-dessous.

Les personnes qui subissent des agressions sexuelles pendant leur sommeil réalisent à peine la gravité d’une telle situation. Cependant, il est très facile de différencier une agression sexuelle d’une simple relation sexuelle entre âmes sœurs (ce qui n’est pas moins grave). Les attaques spirituelles peuvent réveiller une personne pendant l’orgasme. De plus, il est courant de ressentir des douleurs dans tout le corps, des nausées, un manque d’énergie et une sensation d’affaissement et de faiblesse des épaules.

Alors continuez à lire pour en savoir plus sur ce que signifie rêver de sexe.

démons sexuels

Pour les clairvoyants, les incubes et les succubes sont comme des parasites astraux informes. Certains disent même qu’ils ont une forme ovoïde et se déplacent très rapidement. En outre, ils ont certaines capacités qui les font ressembler à un homme ou à une femme. En tant que tels, les incubes apparaissent souvent (mentalement) avec des apparences masculines; tandis que les succubes, d’apparence féminine.

Mais ce qui se passe réellement, c’est qu’ils plantent des graines érotiques dans l’esprit de l’individu vulnérable, lui permettant de cacher sa véritable apparence et identité. Face à des visions érotiques plantées dans la conscience de l’esprit, de tels démons sexuels en profitent pour attaquer, en particulier, le chakra ombilical, qui est une source d’énergie éthérique et qui les satisfait immensément.

En conséquence, le rêveur a le sentiment qu’il est en fait dans une relation sexuelle, mais il ne s’agit que d’une hypnose aux effets drastiques sur le corps spirituel de l’agresseur.

En plus de la faiblesse, qui peut durer des heures ou des jours, elle peut à la longue faciliter la formation de maladies de toutes sortes ; certains ne sont même pas curables ou peuvent être diagnostiqués.

Alors remarquez ce que vous ressentez après vous être réveillé de ce rêve. La faiblesse, les courbatures et les problèmes d’estomac peuvent indiquer que vous avez subi une agression sexuelle en rêvant.

rêver de sexe oral

Comme indiqué précédemment, rêver de sexe est souvent lié à des agressions sexuelles d’êtres inférieurs. Si le sexe oral était inhabituel, avec un pénis ou un vagin de taille disproportionnée, cela indique également des attaques spirituelles.

rêver de sexe anal

Le sexe anal est très courant et accepté dans notre réalité. Cependant, le sexe anal entre dans la catégorie de la luxure et de la perversion. Par conséquent, votre rêve est probablement aussi lié à des attaques sexuelles de parasites ou de démons astraux. De plus, si vous obteniez une pénétration, il est courant de vous réveiller avec un fort pincement dans la région de l’anus. En fait, ces douleurs sont dues à une déchirure du chakra racine, provoquée au niveau éthérique en raison de rapports sexuels inappropriés.

rêver de gens ayant des relations sexuelles

D’une manière générale, le sexe sur le plan spirituel n’a lieu que sur les plans inférieurs. Dans les couches supérieures, il est impossible d’assister ou d’expérimenter une relation sexuelle, car les esprits se lient à ceux qui ont des affinités et les mêmes intérêts. Donc, si vous voyez des gens avoir des relations sexuelles dans votre rêve, cela signifie que vous n’êtes pas en bonne condition spirituelle et énergétique.