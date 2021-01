Revenge Mom Who Went Full Liam Neeson sur le cartel obtient un film de Blumhouse

La société de production Blumhouse Productions a obtenu les droits sur le récent article du New York Times qui détaille l’histoire vraie de la quête de justice et de vengeance d’une mère. L’article, qui porte le titre rempli de spoilers, Elle a traqué les tueurs de sa fille à travers le Mexique, un par un, raconte l’incroyable histoire vraie de Miriam Rodriguez, une mère qui a chassé les membres du cartel qui ont assassiné sa fille. Laissée tomber par les autorités, Rodriguez a décidé de se faire justice elle-même, se livrant à plein Liam Neeson et traquant les auteurs un par un.

L’histoire est clairement mûre pour une adaptation cinématographique, les droits de l’histoire déclenchant une guerre d’enchères enflammée immédiatement après sa publication le 15 décembre. Blumhouse, à l’origine des récents succès L’homme invisible et Bizarre, aurait battu 16 autres sociétés de production et studios désespérés de donner vie à cette incroyable histoire. Eh bien, avec Blumhouse victorieux, NYT produira à leurs côtés, avec Caitlin Roper, producteur exécutif du NYT pour les projets scénarisés, produisant également aux côtés de l’écrivain de l’article, Azam Ahmed, et Jason Blum. Le contenu anonyme représentait l’article dans le processus de vente.

L’article du New York Times raconte l’histoire de Miriam Rodriguez, 56 ans, qui a vu son monde s’écrouler sur elle lorsque sa fille, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, a soudainement disparu. Ce qui a suivi, ce sont des semaines d’appels et de menaces, exigeant le paiement d’une rançon en échange du retour de Karen. Mais, malgré le paiement de multiples demandes de rançon, il s’agissait en fin de compte de fausses promesses, et les restes de Karen ont été tragiquement retrouvés dans un ranch abandonné en 2014.

Laissée tomber par les forces de l’ordre, Rodriguez a décidé de prendre les choses en main. Pendant les trois années suivantes, la mère dévouée a consacré sa vie à traduire en justice les meurtriers de sa fille. Utilisant des déguisements et des identités différentes, elle est allée après les ravisseurs présumés, s’intégrant dans leur vie en utilisant son comportement sans prétention, et s’est révélée instrumentale dans la capture de 10 criminels.

« Armée d’une arme de poing, d’une fausse carte d’identité et de déguisements, Miriam Rodríguez était une brigade de détective composée d’une seule femme, défiant un système où l’impunité criminelle prévaut souvent », explique l’article du New York Times.

Les événements de « She Stalked Her Daughter’s Killers Across Mexico, One by One » rappellent instantanément des thrillers de vengeance comme le film de 2004 du réalisateur Tony Scott. Homme en feu avec Denzel Washington et, bien sûr, 2008 Pris mettant en vedette Liam Neeson en tant que père qui utilise ses compétences particulières pour sauver sa fille d’un syndicat criminel impitoyable. Alors que Miriam Rodríguez elle-même avait clairement des compétences similaires, le sujet sensible est susceptible d’entraîner une sortie plus stimulante que les bombes à couper la gorge et les fesses de Denzel et Liam. Pense Les prisonniers plutôt que John Wick.

Bien que l’histoire de Miriam Rodríguez soit loin d’être le genre d’épopée d’action sans retenue que ces événements suggèrent peut-être, elle est en fait encore plus intéressante, démontrant que même les plus ordinaires d’entre nous peuvent faire une différence, tout en étant capables des exploits extraordinaires lorsqu’ils sont poussés. Il n’y a pas encore de mot qui pourrait écrire ou diriger ce projet, et actuellement aucune étoile n’est attachée, mais il ne fait aucun doute que beaucoup tourneront autour, avec le potentiel d’une puissante performance centrale probablement très attrayante pour quiconque signe. Cela nous vient grâce à Deadline.

