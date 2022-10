Révélez une scène supprimée de Stranger Things 2 : Will allait tuer l’un des personnages préférés

Netflix

L’un des moments qui a été effacé du script de Stranger Things dans sa saison 2 a été connu et surpris en révélant que Will allait devenir un meurtrier.

©NetflixIls révèlent une scène supprimée de Stranger Things 2 : Will allait tuer l’un des personnages préférés.

choses étranges est devenu un succès mondial pour le service de streaming Netflix et cette année encore, ils l’ont fait savoir avec la première de sa quatrième et avant-dernière saison, au point de battre des records d’audience. Malheureusement pour les fans, la série prendra fin dans le cinquième volet, mais avant cela, les créateurs ont utilisé les réseaux sociaux pour révéler des secrets de production et avoué que nous étions sur le point de voir un meurtre brutal à l’écran.

Le dernier lot d’épisodes a soulevé les attentes du public pour ce qui est à venir, puisque l’histoire a laissé Max dans le coma après avoir été attaqué et que le méchant Vecna ​​​​a rempli sa mission en ajoutant les quatre morts nécessaires pour amener l’Upside Down à la réalité. d’Hawkins. Début septembre, on apprit que les frères Matt et Ross Duffer ils ont commencé à écrire les scripts des derniers chapitres, bien qu’ils aient également le luxe de faire des révélations intéressantes.

+ Ceci est la scène supprimée de Stranger Things 2

La deuxième saison de choses étranges C’était l’un des plus attendus au niveau mondial en 2017, puisque le premier volet avait fait craquer les téléspectateurs et on s’attendait à voir comment les frères Duffer allaient redoubler la mise. Dans cet épisode, nous en avons appris plus sur le passé d’Eleven, tandis que Sera continue d’être affecté par avoir été dans l’Upside Down, il est donc capturé par le Écorcheur d’esprit. Avec cette menace en possession du corps du jeune homme, allait être l’auteur du meurtre de Bob.

Via le compte Twitter @strangerwritters, où ils publient généralement des informations sur le développement du script, ils ont écrit : « Idée folle qui a failli arriver #1 : Dans la saison 2, un Will possédé allait tuer Bob ». Au cours de la saison 2, les fans s’étaient mis à Bob Newby comme l’un des favoris de l’émission en étant vraiment gentil avec Joycemais malheureusement, il a été pris dans les horreurs de l’Upside Down et a été brutalement assassiné par l’un des Demodogs du Hawkins Laboratory.

Les auteurs mentionnent que Sera aurait pu l’assassiner sous l’emprise de Écorcheur d’esprit, mais cela aurait altéré le caractère, provoquant une rupture dans la famille, non pas parce qu’il avait été possédé, mais à cause de la culpabilité qu’il porterait pour l’avoir fait. Au final, on sait que pour le garçon il était comme un père et il le fait comprendre avec l’un des dessins qu’il fait de Bob Newby porter une cape et voler comme un super-héros. Les frères Duffer ont déclaré qu’il existait d’autres versions alternatives, elles sortiront donc sûrement bientôt.

