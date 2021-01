Révélez les premières images de ‘Forever Purge’

Un premier regard sur le dernier film de la saga a été révélé, ‘Purge’, qui sera intitulé, «Forever Purge».

Depuis la première de son premier film en 2013, ‘Purge’ c’est devenu toute une franchise. Son premier film a joué Ethan Hawke et Lena Headey, qui a joué un couple de banlieue dont la maison est assiégée par un groupe de criminels aliénés qui, grâce à un programme gouvernemental, peuvent commettre n’importe quel crime pendant 24 heures.

Photo: Première image révélée de ‘Forever Purge’ / Via Universal Pictures



La franchise s’est ensuite étendue à trois autres films et une série télévisée, chacun se concentrant sur un aspect unique du cauchemar dystopique présenté dans le premier film.

«La purge: l’anarchie» et ‘La purge: année électorale’, sont les seuls films de la saga qui ont la même distribution, tandis que le quatrième, «La première purge», est une préquelle centrée sur la première fois que la loi a été adoptée.







Bien qu’ils n’aient pas fait sensation critique, les films à petit budget ont été un succès retentissant au box-office et avec leur cinquième film, ‘Forever Purge’, cela mettra fin au succès de la franchise.

En partageant l’image, le scénariste de la saga, James DeMonaco a révélé que le film aurait lieu après les événements de «Année électorale» et il suivrait un groupe de personnes assiégées par des maniaques qui refusent de s’arrêter lorsque le temps de la purge est écoulé.







Les deux personnages principaux, Adela, interprétée par Ana de la Reguera et Juan, interpreté par Tenoch Huerta, ils se retrouvent en fuite d’un cartel de la drogue Mexique quand ils trouvent refuge dans un ranch de Texas, cependant, leur paix est de courte durée, « C’est une incroyable histoire de Latinos et d’Américains se réunissant pour surmonter le désespoir et le mal », a révélé le scénariste.

‘Purge pour toujours’ mettra fin à la saga ensuite 9 juillet quand il sort en salles.

