Révélez la première image de la prochaine série Pixar, «  Monstres au travail  »

Samsung F27T850QWU - FT850 Series - écran LED - 27"

L'écran PLS affiche des images et du texte clairs sans changement de couleurLa résolution WQHD garantit des images nettes et crée une zone de travail plus grandeL'écran sans bordure sur 3 côtés permet une connexion transparente de plusieurs moniteursDes couleurs fidèles, sous n'importe quel angleUne image plus grande, aux détails infiniment précisUne productivité que rien n'arrêteUne flexibilité synonyme d'efficacitéUn confort visuel optimal sur la durée Samsung F27T850QWU - FT850 Series - écran LED - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - Plane to Line Switching (PLS) - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - noir - Offre exclusivement réservée aux professionnels