Révélez des indices sur la saison 4 de Cobra Kai

Cela fait une semaine depuis la première de la troisième saison de Cobra Kai sur Netflix et les fans sont déjà ravis des nouveaux épisodes. L’émission originale YouTube Premium, maintenant adoptée par le service de streaming Red N, fait fureur dans le monde entier et est, jusqu’à présent, la série la plus regardée de 2021.

Certains utilisateurs étaient tellement fascinés par les nouveaux épisodes qu’à la fin de la troisième saison, ils ont déjà commencé à demander un quatrième versement. Pour tous, nous avons une bonne nouvelle: la quatrième saison de Cobra Kai est un fait. Il arrivera sur Netflix en 2022, ou peut-être plus tôt.

Comme si cela ne suffisait pas, certains des protagonistes de la série ont déjà révélé quelques indices sur l’intrigue des prochains épisodes. La première chose à savoir est que dans le quatrième opus, le deuxième produit par Netflix, Nous pourrions rencontrer plus de personnages de Karate Kid, comme Julie Pierce, jouée par Hilary Swank.

Comme nous le savons bien, l’histoire est centrée sur le karaté. Que ce soit un combat entre Johnny et Daniel, entre Miguel et Robby, ou Samantha et Tory. Mais dans les derniers épisodes de la troisième saison, nous pouvons voir une histoire secondaire: les histoires d’amour de Johnny Lawrence. Au moment où les choses semblaient enfin bien se passer entre Johnny et Carmen (la mère de Miguel), un vieil amour est apparu dans sa vie: Ali, joué par Elisabeth Shue.

Même s’ils disent tous les deux au revoir dans le dernier épisode, William Zabka a déclaré que l’actrice serait de retour dans les nouveaux épisodes: « Ce sera une sorte de triangle des Bermudes qui ne s’arrêtera jamais. » Mais selon les déclarations de Xolo Maridueña, son sensei aurait l’intention de parier sur sa relation avec Carmen: « La mère de Miguel sera un gros obstacle entre eux, puisqu’elle tombe amoureuse de Johnny et qu’elle se soucie beaucoup de lui »







D’un autre côté, Martin Kove, qui donne vie à John Kreese, n’a pas pu avancer beaucoup mais il a fait comprendre quelque chose: « Je n’ai reçu que deux scripts de la saison suivante et je n’ai pas encore pu les lire. Mais je peux vous assurer que Kreese aura besoin de beaucoup d’aide. » Cela fait référence à un nouveau méchant qui rejoindra la saga, qui était déjà présent dans Karate Kid 3.

Les producteurs de la série n’ont encore fait aucune annonce officielle concernant l’intrigue de la quatrième saison. Mais comme nous le savons déjà, Daniel et Johnny ont uni leurs forces pour vaincre Kreese et libérer la vallée de Cobra Kai, bien qu’ils devront affronter de nouveaux étudiants, parmi lesquels Robby Keane se distingue.

Dans l’une des dernières scènes de la série, nous pouvons voir Kreese appeler son ancien partenaire de l’armée, dont John a sauvé la vie lorsqu’ils étaient otages pendant la guerre. Sera-t-il aussi impitoyable que lui?