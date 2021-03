Révéler la bande-annonce du film d’horreur sur le thème de Covid «  In the Earth  »

La première bande-annonce du prochain film de horreur autour de la covid titré ‘Dans la terre’, qui est le travail de Ben Wheatley.

Le synopsis de «In The Earth» révèle: «Alors que le monde cherche un remède contre le virus désastreux, un scientifique et un guide du parc s’aventurent au plus profond de la forêt… pendant la nuit, leur voyage devient plus terrifiant depuis le cœur des ténèbres. , la forêt prend vie autour d’eux ».

Collection d’affiches pour IN THE EARTH, le nouveau film d’horreur de Ben Weathley tourné pendant la quarantaine, sur un scientifique et un explorateur dans les profondeurs de la forêt, défini à Sundance comme un cauchemar lysergique inclassable entre MIDSOMMAR et ANNIHILATION. pic.twitter.com/768rXBqedp – Les perdants d’horreur (@horrorlosers)

Le prochain film produit par Universal, «In The Earth» sortira dans les salles du monde entier à partir du 18 juin.