Révélé le titre du prochain Fast and Furious

Vin Diesel était chargé de dire aux fans de la saga comment s’appellera le dixième film de la saga Universal car, qui sortira en 2023.

©IMDBLa saga a eu 20 ans en 2021.

En 2001, Paul Walker et Vin Diesel Ils étaient chargés de jouer dans le premier des films avec lesquels est née l’une des sagas les plus étendues de ces dernières années : Rapide et furieux. Avec neuf longs métrages et un spin-off, l’univers automobile lancé par Images universelles a encore des histoires à raconter. Depuis un certain temps, il y a eu des spéculations sur la possibilité que les personnages se disent au revoir pour toujours dans la prochaine production.

Comme dans toute saga, il peut arriver qu’il y ait des changements au dernier moment et que le dixième film ne soit pas le dernier pour Rapide et furieux. En 2021 lanzó en cines la novena cinta y lo hizo de forma más que aceptable: críticas positivas a la decisión de presentarse como una historia autoconsciente y reírse de cómo se burlan de las leyes de la física, y 726 millones de dólares recaudados a lo largo du monde. Au total, la franchise a levé plus de 6 600 millions de dollars, qui pourraient grossir si elle continue avec Hobbs et Shaw et de nouvelles bandes.

Ce mercredi, il y a eu une annonce spéciale et significative pour les fans : vin Diesel était chargé de confirmer ce que le dixième film de Rapide et furieux avec lequel l’histoire principale se terminera. Il l’a fait par le biais d’une publication sur ses réseaux sociaux qui a rapidement eu un impact sur ses abonnés Instagram. En seulement trois heures, la publication de la plaque de titre a dépassé 730 000 aime.

D’après ce qui a été publié par vin Dieselle prochain film s’intitulera simplement X rapide (Il faudra voir si le nom est maintenu pour le marché latino-américain). L’annonce est allée de pair avec la confirmation que le tournage a officiellement commencé ce jour-là. « Jour un »a écrit l’acteur qui joue dominic Toretto dans la franchise Images universelles. Les détails qui composeront l’intrigue de ce nouveau film ne sont pas encore connus.

Fast X sera plein d’étoiles

Ces derniers jours, il a été confirmé qu’une actrice de merveille sera ajouté au prochain film Rapide et furieux. Il s’agit de Brie Larsonqui joue Capitaine Marvel dans les films de bandes dessinées, qui a été annoncé par vin Diesel dans le cadre d’un casting étoilé de Hollywood. Tyrese Gibson, Ludacris, Michelle Rodriguez, Sung Kang, Jason Momoa et Daniela Melchior compléter le casting du prochain film réalisé par Justin Lin et sortira en mai de l’année prochaine.

