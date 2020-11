Réveillez-vous embrassé par le soleil: Vera teste un réveil lumineux

Se lever n’est pas facile, surtout pendant les mois sombres d’automne et d’hiver. Vera a testé deux réveils lumineux et a essayé si les appareils l’aidaient à se réveiller. Dans la vidéo, elle révèle qu’elle ne veut plus abandonner les deux modèles, principalement à cause d’une autre fonctionnalité.

À partir de la fin de l’été, le soleil se couche de plus en plus tôt et se lève plus tard – cela ne facilite pas le lever le matin en automne et en hiver. L’éditeur de TURN-ON, Vera, en tant que grognon du matin autoproclamé, doit également lutter pour se réveiller le matin. Elle a donc testé deux réveils lumineux sur une période de plusieurs semaines, censés vous réveiller particulièrement doucement. Les appareils Beurer WL 50 et Philips Sleep & Wake-Up Light vous réveillent avec une lumière progressivement plus brillante qui simule le lever naturel du soleil et est censée favoriser la libération d’hormones de réveil.

Morning Grouch Tricks Light Réveils

Vera a en fait remarqué une différence les premiers jours. La transition du sommeil au réveil s’est déroulée presque inaperçue, de sorte qu’elle a commencé la journée beaucoup plus énergique. Cependant, cette euphorie initiale s’est calmée après environ deux à trois semaines, car Vera s’était tellement habituée au réveil léger qu’elle a pu activer la fonction de répétition pendant qu’elle dormait. Heureusement, les deux modèles offrent la possibilité de sélectionner un son supplémentaire pour vous réveiller afin de ne pas trop dormir.

Le Beurer WL 50 et la lampe Philips Sleep & Wake-Up Light peuvent faire plus que vous réveiller en douceur. Les deux appareils sont censés vous aider à vous endormir le soir grâce à une lumière assombrissante et à des effets sonores qui l’accompagnent.Vera, par exemple, s’est endormie sous les bruits de la pluie. Le modèle Philips fournit également des informations utiles sur les conditions dans la chambre en mesurant, entre autres, la température, l’humidité et le bruit de fond. Sur la base de ces paramètres, vous recevrez des suggestions sur la manière d’améliorer les conditions d’une bonne nuit de sommeil.

Dans notre vidéo, vous pouvez découvrir pourquoi Vera ne veut pas être sans réveil lumineux après son test et lequel des deux modèles elle aime particulièrement.