Reveal GTA 6 réduit le nombre de prospects de quatre à deux et de trois à un

Selon une source d’Axios, le sixième GTA serait sensiblement plus conséquent que le cinquième, selon Rockstar : trois villes et quatre protagonistes principaux étaient prévus pour le jeu.

Des informations similaires ont été publiées par Bloomberg, affirmant que les créateurs avaient initialement prévu d’inclure des lieux d’Amérique du Nord et du Sud dans Grand Theft Auto VI mais avait maintenant abandonné l’idée.

Suite à la publication cette semaine d’un rapport de développement approfondi, le très attendu Grand Theft Auto 6 a depuis fait plusieurs autres déclarations qui fournissent une image plus claire de la vision initiale du projet.

Selon l’affirmation de Schreier cette semaine, les employés de Rockstar étaient moins sous pression parce que GTA 6 avait éliminé les plus grandes zones cartographiques d’Amérique du Nord et du Sud au lieu de se concentrer sur Vice City. Par conséquent, une femme latina serait l’un des deux principaux protagonistes et l’autre moitié d’un partenariat à la Bonnie and Clyde.

À un moment donné, une personne connaissant Rockstar m’a révélé que GTA VI était initialement prévu pour contenir trois villes et quatre personnages significatifs. Donc, le discours de Jason Schreier – une ville, deux protagonistes et des idées d’expansion – me semble bien.

Bien qu’il n’y ait pas une tonne de nouvelles informations, cela permet de mieux comprendre à quel point Rockstar a finalement décidé de réduire le projet pour établir un cycle de développement plus contrôlable et un environnement de travail plus sain et plus durable pour son personnel.

Cependant, plus d’informations d’Axios confirment à quel point il s’agissait d’une perte de poids. Un de plus que GTA 5, et un départ de tous les jeux précédents, qui ne comportaient qu’un seul personnage jouable, GTA 6 était initialement destiné à avoir quatre pistes, selon l’e-mail de Totillo. Au lieu de cela, il a été réduit à deux. Les deux actuels semblent avoir été parmi les quatre originaux, bien que cela ne soit pas explicitement indiqué.