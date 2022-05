Rêve impossible? Le fandom veut Jessica Jones dans She-Hulk

in

Jessica Jones a constitué une importante base de fans sur Netflix et maintenant que Marvel a récupéré les droits, ils veulent qu’elle apparaisse dans She-Hulk.

©IMDBJessica Jones

Jessica Jones C’était une série télévisée non conventionnelle pour ce que le Univers cinématographique Marvell. Le sexe, l’alcool et beaucoup de violence étaient monnaie courante dans cette histoire mettant en vedette Kristen Ritter dans le rôle de l’héroïne qui est en réalité une détective privée avec la capacité inhérente, en plus de ses super pouvoirs, d’entrer dans un problème juridique après l’autre. Il reste peu pour qu’il arrive Disney+!

C’est peut-être pourquoi de nombreux fans espèrent que Jessica Jones croisera la route de l’avocate à succès qui n’est qu’à quelques mois de commencer son chemin dans le monde de la télévision. Jennifer Walters est la cousine de Bruce Banner et a la même capacité que son parent à devenir une géante verte aux pouvoirs incroyables grâce au rayonnement gamma. Mais en plus, elle est avocate spécialisée dans les affaires de personnes surpuissantes.

Jessica et Jennifer ensemble ?

Jessica Jones plusieurs fois, il utilise sa capacité d’enquête engagée par des cabinets d’avocats qui ont besoin de ce type de services. C’est peut-être un point de rencontre entre les deux héroïnes. Une autre possibilité est que le caractère de Kristin Ritter avoir une sorte de problème juridique en raison de ses pouvoirs spéciaux, ce qui en fait une candidate idéale pour être représentée par Jennifer Walters, qui compte Abomination parmi ses clients.

Disney+ fera la première elle hulk le 17 août prochain et il y a déjà un aperçu de l’émission de télévision bien que pour l’instant il n’y ait aucun signe que Jessica Jones être du jeu. Il est important de noter que la série de merveille qui appartenaient à Netflix arrivera sur la plateforme de streaming de La Casa del Ratón le 29 juin. Ces débuts officiels pourraient être le point de départ pour des personnages comme Luke Cage ou Iron Fist pour atteindre le MCU.

elle hulk Il met en vedette Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walters, Mark Ruffalo dans Bruce Banner, Tim Roth dans Abomination et d’autres noms propres tels que Jameela Jamil, Ginger Gonzaga, Renée Elise Goldsberry, Josh Segarra, Nicholas Cirillo et Abigail Esmena, entre autres. le spectacle est un comédie de situation situé dans le cadre du monde des avocats qui a très excité de Kévin Feig.

