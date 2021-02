Rêve américain: la starlette russe du MMA Diana «  Pantera  » Avsaragova révèle un succès de visa qui pourrait conduire aux débuts du Bellator ce printemps

La reine de combat russe Diana Avsaragova devrait se battre pour la première fois en près de deux ans après avoir révélé qu’elle avait obtenu un visa, ouvrant la voie à une place potentielle sur un projet de loi Bellator aux États-Unis plus tard cette année.

La jeune femme de 22 ans a annoncé sur des histoires Instagram qu’elle avait reçu l’autorisation de voyager aux États-Unis, la mettant sur la bonne voie pour faire ses débuts tant attendus pour la promotion pour laquelle elle avait signé en décembre 2019.

Flyweight Avsaragova n’a pas combattu depuis lors, la dernière compétition en compétition lorsqu’elle a profité de la deuxième sortie réussie de sa carrière professionnelle parfaite avec une victoire par décision lors d’un événement du Titan Global Fighting Championship à Tbilissi, en Géorgie, en mai de cette année.

Auparavant en compétition au poids coq, elle est restée active et a gardé son suivi sur les médias sociaux de plus de 140 000 personnes au courant de ses activités, y compris ses fonctions de partenaire d’entraînement et d’amie de la combattante géorgienne de l’UFC Liana « She Wolf » Jojua.

Les deux hommes ont posé ensemble lorsqu’ils se sont rendus à « Fight Island » à Abu Dhabi avant la victoire du champion des poids légers Khabib Nurmagomedov sur Justin Gaethje en octobre.

Se battant sur la sous-carte, Jojua a subi une défaite frustrante lors de l’arrêt d’un médecin face à la débutante Miranda Maverick, qui semblait confirmer la description par Avsaragova du duo comme « gangsters » lorsqu’elle a affirmé que Jojua avait menacé sa vie à la pesée.

La sensation des médias sociaux Avsaragova a un peu moins d’abonnés qu’Ilima-Lei Macfarlane, la quintuple championne de la division Bellator dans laquelle elle entrera.

Juliana Velasquez détient le titre après avoir battu Macfarlane en décembre, bien que leurs points contrastés de leur carrière – Velasquez a 34 ans – réduisent les chances de la perspective Avsaragova de rencontrer le champion actuel.

Macfarlane et Velasquez se sont rencontrés au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut, où la plupart des événements de Bellator ont eu lieu, et les promoteurs pourraient aligner Avsaragova pour son arc le 1er mars.

C’est la seule date prévue pour Bellator pour l’année jusqu’à présent, et Avsaragova a déclaré qu’elle espérait faire ses débuts ce printemps.

Avsaragova a partagé une photo avec Nurmagomedov alors qu’elle était au Moyen-Orient. Elle pourrait le revoir si elle partageait un événement Bellator avec son cousin, Usman.

Le poids léger invaincu devrait également faire ses débuts pour la promotion après avoir signé un accord de combat multiple en octobre.

