Réunion de famille en Écosse: la reine Elizabeth peut à nouveau rencontrer ses arrière-petits-enfants

La crise de Corona est également difficile pour les arrière-grands-parents et les grands-parents normaux, car ils ne sont pas autorisés à voir leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Pour la reine Elizabeth II, cette période de souffrance est maintenant terminée.

En raison de la crise de Corona, la reine Elizabeth II (94) et le prince Philip (99) n’ont souvent vu que des membres de leur famille aimés sur un écran ces derniers mois. Avec son petit-fils le prince William (38 ans), sa femme Kate (38 ans) et ses arrière-petits-enfants George (7 ans), Charlotte (5 ans) et Louis (2 ans), Elizabeth II et Philip sont désormais réunis, comme le rapportent les médias britanniques.

Selon le “Sun”, les Cambridges visitent Balmoral, en Écosse, où la reine et son mari continuent de passer l’été aussi isolés et sûrs que possible de Covid. Samedi, tout le monde s’est vu face à face pour la première fois depuis le mois de mars – mais bien sûr sous réserve d’exigences de distanciation sociale appropriées.

Une source anonyme explique: “Comme toute famille, ils mouraient d’envie de se remettre ensemble – et ils étaient ravis que cela ait fonctionné ce week-end.” Kate, William et les enfants sont en Écosse depuis quelques jours. La reine aurait passé du temps à l’extérieur avec ses arrière-petits-enfants.