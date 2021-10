Returnal: Update 2.0 fournit le mode photo et vous permet enfin de l’enregistrer temporairement

Retour Avec la nouvelle mise à jour 2.0, il y a deux fonctionnalités que les fans attendaient depuis le lancement du hit PS5 : à l’avenir, vous pourrez enfin enregistrer temporairement votre progression pendant une course afin que vous puissiez continuer à vous détendre plus tard. Un mode photo arrive également !

Returnal obtient la mise en cache et le mode photo

Quel est le problème? Dans le roguelite PS5 « Returnal », il n’était pas possible de sauvegarder entre les deux et de continuer la course à un moment ultérieur. Au lieu de cela, ils ont beaucoup de fans aide à l’hibernation et à la pause. Mais quoi bien sûr loin d’être idéal c’est quand, par exemple, il y a une panne de courant ou quelque chose d’autre doit être joué entre les deux. Heureusement, cela est en train de changer.

Housemarque introduit la mise en cache : Le studio de développement derrière « Returnal » apporte avec la mise à jour 2.0 enfin la possibilité de sauvegarder dans le jeu et fournit ainsi un remède. Mais ce n’est pas un espace de stockage standard et il y a juste un seul score.

Voici comment fonctionne le « cycle de suspension » : Avec cette fonction tampon, vous pouvez facilement enregistrer votre cycle en cours, exécuter, cycle ou tout ce que vous voulez l’appeler dans « Returnal » pause et continuer à jouer à ce stade plus tard. Ainsi, vous ne perdez aucune progression de cette session. Mais attention : si vous continuez plus tard, le Point mémoire supprimé automatiquement, vous ne pourrez donc pas y retourner plus tard.

« Quelques restrictions s’appliquent ici : par exemple, les joueurs ne peuvent pas enregistrer les combats de boss en cours, les scènes de films, les scènes en perspective à la première personne ou les scénarios de combat violents. Nous avons constaté qu’il y a des moments dans Returnal que les joueurs devraient mieux vivre en une seule fois afin de maintenir le flux et le défi souhaités du jeu.. « (via : Blog PlayStation)

Un nouveau mode photo arrive ! En plus de l’option de stockage temporaire, un mode photo étendu entre également en jeu. Avec cela, vous pouvez dans « Retour » Prenez des photos au contenu de votre coeur, personnaliser, modifier avec des filtres et beaucoup plus. Cette fonctionne presque toujoursseulement pas dans quelques situations comme pendant les scènes en perspective à la première personne.

Quand arrive la mise à jour 2.0 ? La grande mise à jour « Returnal » est déjà là et a été aujourd’hui 26 octobre publié. Vous devriez donc pouvoir le télécharger au démarrage de votre PS5.

Comment aimez-vous le mode photo? Êtes-vous heureux de pouvoir enfin économiser ? Faites le nous savoir dans les commentaires.