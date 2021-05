Returnal Update 1.3.7 arrive sur PS5 aujourd’hui, voici les notes de patch

Housemarque a révélé le dernier patch pour son jeu de tir d’arcade au rythme rapide Returnal, qui a été un peu instable depuis son lancement. Certains des problèmes les plus flagrants ont été résolus, mais le développeur a travaillé pour boucher le reste des trous. Cette dernière mise à jour, qui sera disponible aujourd’hui, promet de corriger certains bogues relativement courants.

Le studio a présenté les notes de mise à jour pour la mise à jour 1.3.7, reproduites ci-dessous. Avant cette mise à jour, certains joueurs ont rencontré un bug audio qui provoque des bruits soudains et très forts. Un autre problème – et que nous avons particulièrement remarqué – a été le manque de scouts décédés. Ces éclaireurs décédés représentent d’autres joueurs et vous pouvez récupérer leur cadavre ou les venger, ce qui vous met dans un combat avec un ennemi coriace. Le patch 1.3.7 vise à résoudre le problème audio et à faire apparaître les scouts décédés comme prévu, ainsi qu’à corriger un certain nombre d’instances de crash et d’autres problèmes.

Voici les notes de mise à jour pour le patch 1.3.7:

Correction d’un problème avec les scouts décédés qui n’apparaissaient pas aussi souvent que prévu.

Après avoir récupéré l’un de leurs cadavres décédés, les joueurs ne recevront plus de parasite à effet négatif au démarrage.

Correction d’un problème où le boss d’Ophion pouvait disparaître après qu’un joueur utilise le Reconstructeur pendant le combat.

Correction d’un bug audio rare provoquant des bruits forts pendant le combat.

Correction d’un petit nombre de problèmes où les joueurs pouvaient rester bloqués dans différentes pièces.

Correction de plusieurs problèmes où le joueur pouvait rencontrer un écran noir pendant le générique ou en jouant.

Plusieurs correctifs pour des plantages rares pendant le jeu.

La mise à jour sera mise en ligne plus tard dans la journée, donc si vous avez dû faire face à l’un des problèmes ci-dessus, téléchargez-la dès que possible.

Une chose que ce patch ne résout pas est le manque d’options de sauvegarde du jeu; les joueurs ne peuvent pas enregistrer la progression à mi-course, mais doivent utiliser le mode repos de la PS5 pour suspendre le jeu ou simplement l’abandonner s’ils doivent se déconnecter. Housemarque a reconnu le désir d’arrêts en milieu de partie, mais il étudie toujours la meilleure approche. Les doigts croisés, l’équipe peut trouver une solution bientôt.