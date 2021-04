Returnal un coup? Voici les premières évaluations de tests internationaux en un coup d’œil

Lubéron Apiculture Le maître des ruches, de Max Stèque

Résumé du livre 'Le maître des ruches' : Voici l'histoire vraie d'un passionné d'apiculture. Avec verve et humour, Max Stèque nous relate dans Le Maître des ruches sa toute première rencontre avec les abeilles: 'ce fut le coup de foudre dès le premier coup d'il. Il me monta une fantastique envie de foutre un grand coup de pied dedans... je me suis retrouvé avec un visage plus rebondi que le postérieur d'un moine affecté aux cuisines...' Commencé sous d'aussi heureux auspices, un 'amour vache' était bel et bien né et les abeilles ont toujours bourdonné, de près ou de loin, dans la tête de cet incorrigible gouailleur. En nous contant ses aventures et mésaventures dans la conduite de son rucher, Max Stèque nous fait partager au fil des saisons sa piquante affection pour les abeilles. Ce livre divertissant et gai, à butiner sans modération, sent bon la Provence et coule comme un miel de lavande.