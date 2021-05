Returnal Patch 1.3.4 disponible maintenant sur PS5, corrige les erreurs de sauvegarde désagréables

Smartbox Échappée à Paris en hôtel 3* ou 4* avec 1h de croisière sur la Seine Coffret cadeau Smartbox

Romantique, artistique, branchée, chic... Paris ne manque pas d'atouts. Invitez-vous dans l'une des plus belles villes du monde le temps d'1 séjour de rêve pour 2 personnes en hôtel 3* ou 4*, ponctué d'1 croisière d'1h sur la Seine. Entre visites passionnantes et agréables moments de flânerie, c'est l’occasion parfaite de découvrir la beauté de la capitale, et de s'émerveiller en duo de tous les trésors qu'elle recèle ! Et quelle plus belle façon d'admirer les lieux les plus célèbres de la Ville Lumière qu'en embarquant pour une balade sur son fleuve emblématique ? Avec Universal Tour Group, laissez-vous voguer le long des rives de la Seine, qui ont inspiré d’innombrables artistes, de Monet à Flaubert. Sous vos yeux émerveillés défileront les plus beaux monuments de la cité, de Notre Dame à la tour Eiffel, en passant par le Grand Palais ou la Conciergerie. Un décor prestigieux et sans pareil qui promet une promenade hors du commun au fil de l’eau !