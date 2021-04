Returnal obtient de nouvelles séquences de jeu PS5 dans un autre journal des développeurs de Housemarque

La prochaine grande exclusivité PlayStation 5 de Sony est au coin de la rue. Nous connaissons Returnal depuis son dévoilement l’été dernier, et nous sommes maintenant à quelques semaines du dernier effort de Housemarque. Nous avons vu une bonne partie du jeu de tir de science-fiction, mais si vous en voulez désespérément plus, regardez le dernier journal des développeurs de HouseCast, intégré ci-dessus.

La vidéo se concentre sur le récit et sur la façon dont il a été intimement lié au gameplay. Il n’y a pas de nouveaux détails d’histoire à découvrir, mais le directeur narratif Gregory Louden explique comment le joueur en apprendra davantage sur la planète extraterrestre Atropos aux côtés de Selene, ainsi que sur son passé. C’est certainement une montre intéressante, et il y a de nouveaux extraits de gameplay qui montrent un peu plus le combat effréné.

Pour plus d’informations sur l’histoire du jeu et son fonctionnement avec la structure rogue-lite du jeu, assurez-vous de lire notre aperçu pratique et notre entretien avec Housemarque.

Returnal arrive enfin sur PS5 le 30 avril. Nous sommes plutôt excités, mais qu’en est-il de vous? Êtes-vous prêt à percer les mystères d’Atropos? Échappez à la boucle dans la section commentaires ci-dessous.