Returnal: le jeu d’action à la troisième personne atteint officiellement le statut d’or

Le PS5-jeu d’action exclusif Retour par le développeur Housemarque a franchi une étape importante. Comme les responsables l’ont annoncé dans un communiqué de presse officiel, le titre à la troisième personne a plus d’un mois avant sa sortie le 30 avril 2021 Statut or parvenu.

Statut Or obtenu pour Returnal

Le développement de base de la version commerciale de « Returnal » est maintenant officiellement terminé et la version disque physique du jeu peut être reproduite dans la boutique de presse. Rien ne devrait donc faire obstacle à la date de sortie prévue. C’est tout sauf naturel, en particulier pendant la pandémie en cours dans l’industrie des jeux. Après tout, tous les développeurs travaillent au bureau à domicile, ce qui, entre autres, rend les processus de communication et de travail beaucoup plus difficiles.

Returnal est enfin devenu OR !!! Un grand merci à tous les membres de l’équipe de Housemarque, PlayStation Studios et toutes les autres équipes impliquées. Nous avons hâte de sortir cela bientôt et que chaque joueur puisse découvrir la planète d’Atropos!#Returnal # PS5 # Avril30 pic.twitter.com/ymacgtGXbg – Housemarque (@Housemarque) 25 mars 2021

Le fait que « Returnal » ait maintenant atteint le statut d’or ne signifie bien sûr pas que les développeurs ne continueront pas à travailler sur le jeu. Housemarque peut maintenant se concentrer sur l’amélioration du jeu et aplanir les erreurs qui n’ont pas encore été trouvées. Il est possible qu’il y ait un patch du premier jour avec la sortie du 30 avril, qui contient déjà ces améliorations.

© VOUS / Housemarque

De quoi parle Returnal?

Dans « Returnal », vous prenez le contrôle de l’astronaute Selene et plonge plus profondément dans sa psyché au fur et à mesure que le jeu progresse. Au début, la jeune femme tombe sur la planète hostile Atropos et a été dans un cauchemar depuis Distorsion temporelle capturé. Chaque fois qu’elle meurt, elle est renvoyée dans le temps à un point juste avant l’accident. Dans le même temps, l’environnement et l’arsenal d’armes et d’équipements qui peuvent être trouvés changent après chaque cycle, de sorte que Selene doit constamment s’adapter dans sa lutte pour la survie.