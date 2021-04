«  Returnal  »: la philosophie indépendante et l’esthétique à succès fusionnent dans le premier essentiel de Playstation 5

Que cela vous plaise ou non, mais surtout si vous le faites, vos jeux (douloureux, souvent frustrants) à «Returnal» attendent un inconvénient supplémentaire. Avec eux, vous serez douloureusement conscient que ce jeu, Le premier titre incontournable de Playstation 5, il passe sous le radar de la majorité des utilisateurs et de la presse.

L’image écrasante que Sony vend d’être une entreprise axée sur Triple A et les grandes franchises nuit à des jeux comme celui-ci, pas exactement un indé, mais plus proche des bijoux de milieu de gamme que transformé les trois premières Playstations en consoles avec un catalogue immense et imbattable que d’être un nouveau «Dieu de la guerre». Ça fait mal car le sentiment est que tous les jeux du catalogue Playstation 5 seront des blockbusters, des aventures techniquement sublimes, variées, narratives et spectaculaires. Et oui, «Returnal» est tout cela, mais à sa manière.

Pour commencer, ne donne pas au joueur d’indices sur les subtilités de sa mécanique, et permettra au joueur de passer des heures désespérées deviner comment aller de l’avant. Il n’y a pas de sélecteur de difficulté (seule une petite aide peut être activée dans la visée), car celui de ‘Returnal’ est un, unique et très élevé. Et cela ne vient pas du fait que, comme dans les «Âmes» (avec lesquelles elle est déjà comparée, d’une manière pas tout à fait correcte), l’action est très exigeante et tout faux mouvement implique la mort instantanée. Ici, en fait, l’exigence de compétence est acceptable pour un joueur moyen.

La difficulté de «Returnal» réside dans le concept même du jeu. En approchant des propositions récentes telles que « Hadès », le protagoniste est un astronaute dont le navire s’est écrasé sur une planète et est pris dans une boucle– Chaque fois que vous mourrez lors de votre exploration, vous réapparaîtrez à côté du vaisseau, les « pièces » dans lesquelles la carte est distribuée seront réorganisées et vous devrez explorer à nouveau la quasi-totalité de votre inventaire. La difficulté est de découvrir comment faire en sorte que cet éternel retour ne devienne pas une activité répétitive et frustrante.

Retour infini aux ruines d’une civilisation

Ce processus ne consiste pas simplement à répéter la boucle et à explorer sans relâche: vous devez comprendre (intuitivement: le jeu n’a pas de tutoriels) comment fonctionne le système de mise à niveau des armes et comment sont les avantages. Ce n’est qu’alors que les premières hordes d’ennemis deviendront de plus en plus faciles et qu’il sera logique d’affronter les patrons. Et dans le processus, des morts et plus de morts, et répéter, mais en apprenant non seulement des coins découverts à chaque tour, mais de l’utilisation des armes. La répétition n’est pas une punition, mais fait partie de l’apprentissage, et ce n’est que par essais et erreurs que le potentiel découvert, par exemple, de l’idéation de parasites, avec des avantages et des punitions simultanés.

Habitué aux changements constants de tonalité, de mécanique et de scénarios du Triple A à utiliser, ce jeu Housemarque (responsable de grands jeux indépendants -ceux- comme ‘ Resogun ‘ , ‘ Nex Machina ‘ ou alors ‘ Super poussière d’étoiles ‘, ce qui donne une idée du style l’enfer des balles précis et frénétique dans lequel l’action est cadrée) peut en décevoir plus d’un par ses environnements répétitifs et qui ne permettent pas beaucoup de surprises. Bien qu’il y ait des changements et des radicaux, et tous liés à un argument qui se déroule au fur et à mesure que des détails sont découverts sur la civilisation morte qui habitait la planète.

Housemarque a complété le produit en utilisant à bon escient les possibilités techniques de la Playstation 5, surtout en ce qui concerne le son (non seulement dans les possibilités du design surround, avec tout ce qu’il contribue à l’atmosphère, mais avec ceux que le contrôle émet). Et il a également approfondi l’utilisation de DualSense, avec des idées créatives toujours en faveur de l’immersion, à travers les vibrations et les déclencheurs.

«Returnal» a des éléments, en particulier visuels et design, qui rappellent d’autres mondes. Il est inévitable de penser à la planète grisâtre et techno-organique de ‘Prométhée’, et également dans les civilisations suspendues dans le temps pour des éons du « Metroid », en particulier le. Mais ‘Returnal’ a sa propre personnalité, une personnalité écrasante et magnétique qui fournit à elle seule, maintenant, une raison plus que suffisante d’avoir une Playstation 5.