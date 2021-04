Returnal est prêt pour la sortie avec l’intrigante bande-annonce de lancement PS5

Thuasne Pollex-Med Avec Bande 50mm Gauche Taille L Chair

Thuasne Pollex-Med Avec Bande 50mm Chair immobilise les articulations carpiennes, premières carpo-métacarpiennes et l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce. Sa forme anatomique et les matériaux semi-rigides offre une stabilisation optimale et confortable. L'enfilage est simple et rapide et le maintien est optimale grâce à la bande auto-agrippante de 50mm.