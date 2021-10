Returnal de la PS5 remporte son premier prix du jeu de l’année

MARANTZ SA12SE- DEMANDEZ UN PRIX D'AMI

Marantz était au rendez-vous dès le début du CD, en lançant son premier lecteur - le CD-63 original - en 1982. Dans les années qui ont suivi, Marantz s'est fait connaître comme le spécialiste des lecteurs de CD. S'inspirant du processus de développement du modèle de référence SA-10, et conçu par la même équipe, l'édition spéciale SA-12 a été créée pour célébrer l'amour de la musique et exalter la maîtrise et l'émotion de la musique. La technologie de Marantz Musical Mastering définit de nouveaux standards dans le traitement audio numérique et analogique. Le mécanisme de disque construit purement pour l'audio, le "SACDM-3" est capable de lire des SACD, des CD et des compilations sur CD-ROM ou DVD-ROM. Il possède également une entrée USB asynchrone, capable de traiter des formats allant jusqu'à PCM/DXD 384kHz/32bit et DSD11.2MHz. Le Marantz Musical Mastering Stream transforme tous les