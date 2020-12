‘Return to the Moon’ de National Geographic pour faire la chronique des astronautes Artemis et des missions lunaires de la NASA

National Geographic a annoncé une nouvelle série ambitieuse qui racontera la tentative de la NASA d’envoyer le prochain homme et première femme sur la lune .

Le nouveau spectacle, bien intitulé « Return To The Moon », suivra les astronautes, ingénieurs et scientifiques de la NASA alors qu’ils travaillent sur les Programme Artemis . Nommé d’après la déesse grecque de la lune et sœur jumelle d’Apollo, le nom de la première mission de la NASA sur la lune il y a plus de 50 ans, le programme Artemis vise à renvoyer des astronautes sur la lune d’ici 2024 dans le but ultime d’établir un permanent base lunaire puis visant des voyages vers Mars.

Un autre objectif de la mission Artemis est de mettre la première femme sur la lune . Il y a cinquante ans, lorsque Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins se sont rendus sur la Lune, il n’y avait pas de femmes dans le programme spatial américain. Désormais, 16 des 47 astronautes de la NASA sont des femmes et l’agence spatiale prévoit d’envoyer au moins une de ces femmes sur la Lune en 2024.

Mercredi, La NASA a annoncé les 18 astronautes Artemis qui s’entraînera pour des voyages sur la lune. Neuf d’entre eux sont des femmes.

Le nouveau spectacle National Geographic suivra la dernière génération d’astronautes et « documentera leurs efforts, leurs ambitions, leurs sacrifices et leurs premiers pas décisifs », selon la déclaration de NatGeo à propos du spectacle. Dans le cadre d’une collaboration à long terme avec la NASA, l’émission offrira aux téléspectateurs un pass d’accès complet au voyage vers la lune.

En plus du spectacle lui-même, National Geographic couvrira l’histoire de la mission Artemis sur toutes ses plateformes de narration imprimées et numériques, y compris dans le magazine et sur des podcasts. Le magazine suivra le modèle de la couverture de National Geographic de la première mission à la lune et photographiera et rendra compte des principales étapes du laboratoire et du terrain. Lorsque la mission sera enfin lancée, National Geographic publiera une édition spéciale du magazine consacrée à Artemis.

Graphique de la NASA montrant le plan théorique de la mission Artemis III, le premier retour des humains à la surface de la lune, y compris la première femme et le prochain homme, lancé en 2024. (Crédit d’image: NASA)

« Return To The Moon » suivra la mission Artemis à travers l’orbite de la lune d’Artemis 1 en 2021, le vol en équipage d’Artemis 2 autour de la lune et enfin les atterrissages lunaires d’Artemis 3 et le retour sur Terre, selon le communiqué. Les showrunners prévoient de donner aux téléspectateurs non seulement les détails qui mènent au lancement, mais aussi un aperçu des moments personnels avec des entretiens potentiels avec les proches des astronautes.

« Nous nous concentrerons sur les moments émotionnels intimes et souvent à enjeux élevés que personne d’autre ne capturera alors que le monde entier sera mis en lumière par cette entreprise pionnière », ont déclaré Simon et Jonathan Chinn, producteurs de « Return To The Moon ». dans la déclaration de NatGeo.

National Geographic n’a pas encore annoncé quand « Return To The Moon » commencera à être diffusé. En attendant, vous pouvez suivez la couverture du programme Artemis par 45secondes.fr ici .

