Return to Monkey Island : date de sortie annoncée, bonus de précommande inutile

C’est de retour à Monkey Island ! Avec Retour à l’île aux singes on découvre enfin ce Guybrush Threepwood a conduit comme ça au fil des ans. Et cela semble beaucoup.

Le père spirituel du jeu original, Ron Gilbert, développe la suite Lucasfilm Games, Devolver Digital et Horrible coffre à jouets.

Mais contrairement à original les graphismes ont été un peu améliorés. Il a encore une certaine regard de dessin animémais l’optique des pixels a fini par flûter.

Retour à Monkey Island : Quand est-ce que le jeu sort ?

En tant que responsables dans le cadre de ONL 2022 rapport, « Retour à l’île aux singes » sera disponible auprès du 19 septembre 2022 être disponible – pour Nintendo Switch et le PC.

Le jeu n’est donc pas développé exclusivement pour la Nintendo Switch comme certains soupçonné d’avance avais.

Vous pourrez bientôt précommander le jeu. Mais ce que cela signifie dans ce cas est une autre question. Stan S Stanmanexperte en marketing, explique dans la bande-annonce qu’elle est une armure de cheval brillante qui se trouve dans votre inventaire pendant que vous jouez.

Le bonus de précommande n’a pas « d’utilisation réelle et pratique dans le jeu », mais il « a l’air magnifique dans l’inventaire », ce qui en a finalement fait un bonus de précommande inutile Puissance. Mais il faut le prendre avec humour. C’est l’île aux singes.

De quoi parle Retour sur l’île aux singes ?

En termes de contenu, tout y joue quelques années après « Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge »comme l’ennemi juré de Guybrush LeChuck a presque oublié.

Elaine Marley a maintenant renoncé à gouverner et Guybrush lui-même est aux prises avec les décisions de sa vie. Malheureusement, on lui a refusé le secret de Monkey Island – au grand dam de l’aventurier colérique.

Pendant ce temps, le jeune gang de pirates de Capitaine Madison pris au pouvoir et Melee Island se décompose progressivement.

Mais dans « Return to Monkey Island », les choses reviennent vraiment aux affaires. Nous rencontrons vieille connaissance et de nouveaux visages dans des endroits que vous êtes sûr de reconnaître.

Nous explorons tout avec Guybrush nouveaux royaumes et laissez-nous en haute mer. Il s’applique comme avant énigmes délicates à résoudre alors que nous manœuvrons à travers des situations délicates et choisissons de mauvaises réponses dans les dialogues encore et encore.