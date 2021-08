Retrouvailles « Retour vers le futur » ! Revoir Michael J. Fox et Christopher Lloyd ensemble

Christopher Lloyd et Michael J. Fox ont uni leurs forces pour une réunion « Retour vers le futur » ce week-end, et tout ce que nous avons pu dire lorsque nous avons appris la nouvelle était « Super Scott! »

Les deux acteurs ont joué ensemble dans la trilogie de science-fiction, et ils se sont retrouvés dimanche pour une session de panel et une signature d’autographes à Awesome Con, alias l’événement comic-con de Washington, DC.

Doc Brown et Marty McFly, ou dirons-nous Lloyd et Fox, se sont réunis pour célébrer une occasion assez spéciale – le 35e anniversaire du film original « Retour vers le futur », sorti en 1985 – et ont partagé des photos de l’événement avec leurs fans.

Lloyd, 82 ans, a posté l’instantané suivant et a encouragé ses abonnés Instagram à imaginer une légende amusante pour la photo.

Fox, 60 ans, a écrit sa propre légende effrontée pour une photo du couple assis dans une voiturette de golf lors de l’événement, écrivant « Dos à dos », ajoutant le hashtag #backtothefuture.

Les fans de l’acteur étaient ravis de voir la photo et se sont amusés avec les mots dans la section commentaires, suggérant que la voiturette de golf était la nouvelle machine à remonter le temps DeLorean.

« Êtes-vous en train de me dire que vous avez fabriqué une machine à remonter le temps… à partir d’une voiturette de golf ? un fan a écrit. Un autre a commenté : « Mais, la vraie question est est-ce que cette voiturette de golf va à 88 milles à l’heure !? »

Lloyd est également intervenu et a commenté le post de sa co-star en écrivant: « Best of times ».

Des retrouvailles « Retour vers le futur » ? C’est lourd. Collection Everett

C’est la deuxième fois en un an et demi que les fans de la franchise « Retour vers le futur » ont l’occasion de voir Fox et Lloyd discuter du film. L’année dernière, les acteurs ont rejoint plusieurs de leurs autres co-stars pour une réunion à distance avec l’acteur de « Frozen » Josh Gad.

Lea Thompson, qui a joué Lorraine Baines McFly dans le film, a déclaré à Gad qu’elle était surprise que la trilogie ait eu une telle résistance.

«Je ne savais pas vraiment que ce film aurait encore des gens qui voudraient en parler. C’est tellement incroyable », a-t-elle déclaré.

En 2015, Fox et Lloyd ont également ravi les fans lorsqu’ils ont repris leurs personnages lors d’un sketch sur « Jimmy Kimmel Live! »

Des retrouvailles comme celles-ci sont spéciales pour les fans de Fox puisque l’acteur a annoncé en 2020 qu’il se retirerait du cinéma pour se concentrer sur sa santé alors qu’il continue de vivre avec la maladie de Parkinson.

