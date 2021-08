Rétrospective Piranha: le chef-d’œuvre léger d’une créature de Joe Dante est plus qu’une imitation

Aujourd’hui en 1978, Joe Dante’s Piranha a été libéré dans les États. Aujourd’hui, en 2021, il reste un chef-d’œuvre doux et discret à petit budget d’une caractéristique de créature.

Un film comme Piranha se situe toujours quelque part entre avoir un mauvais emballage et ne pas recevoir l’amour adéquat. Certes, il tourne à peu près sur le Mâchoires Formule de complot – une station balnéaire pittoresque est confrontée à une catastrophe de monstre aquatique le week-end du plus grand événement de la ville, qui aurait pu être évitable si les personnes au pouvoir donnaient la priorité à la sécurité de leur peuple plutôt qu’à l’argent. Pourtant, Piranha n’est pas une arnaque de Mâchoires– à son plus simple, c’est un hommage intelligent, mettant même en vedette une scène avec Mâchoires souvenirs comme une montre et un flipper.

celui de Dante Piranha, avec l’aide d’un scénario très spirituel de John Sayles, équilibre l’humour ironique avec l’horreur légitime d’une manière où ni les rires ni la terreur ne manquent. Il démontre une utilisation efficace d’un petit budget, ne plongeant jamais dans des bouffonneries idiotes de boule de fromage. Le facteur de choc est inévitable lorsque des poissons en caoutchouc sont en jeu, mais l’atmosphère apocalyptique lumineuse mais brumeuse du film est suffisamment forte pour que les choses restent troublantes sur le plan atmosphérique. En plus de tout bon Piranha a pour lui, les personnages sont pensés, convaincants et responsables de leur propre drame intéressant. Mettre tout simplement, Joe Dante a bien compris ce que tout imitateur de monstre aquatique s’est trompé, et Piranha patauge avec confiance dans une eau trouble qui lui est propre.

Un résumé de l’intrigue pour ceux qui ne sont pas familiers : deux jeunes routards trouvent un poste militaire abandonné dans les bois, où un réservoir artificiel se trouve à l’arrière. Ils décident de se baigner et sont rapidement tués par une force invisible sous l’eau.

Maggie (Heather Menzies) est une enquêteuse engagée par la mère de l’un des routards disparus pour retrouver sa fille. Maggie se rend dans les montagnes boisées où les routards ont été vus pour la dernière fois et elle trouve la cabane de Paul Grogan (Bradford Dillman.)

Paul est un ivrogne de l’arrière-pays qui vit dans cette cabane isolée avec sa jeune fille, qui est partie en colonie de vacances.

Après avoir convaincu Paul de visiter l’installation militaire, ils enquêtent et concluent que la disparition des routards ne pouvait pas être une noyade. C’est là qu’ils rencontrent un scientifique fou (Kevin McCarthy) qui essaie de les empêcher d’actionner un interrupteur qui relie l’étang de la base militaire à la rivière de la région, mais il est trop tard.

Le scientifique, qui se présente comme le Dr Hoak, révèle que des expériences gouvernementales dangereuses ont eu lieu. Il a aidé à développer une race mutante de piranha pour la guerre du Vietnam, mais le gouvernement a annulé cette opération, laissant Hoak stocker le poisson tueur dans l’installation abandonnée.

Peu de temps après que les piranhas se soient frayés un chemin dans la rivière, ils commencent à faire des victimes. Paul s’inquiète du fait qu’ils nagent en aval jusqu’au camp d’été où sa fille séjourne. En aval se trouve également une toute nouvelle station balnéaire qui se prépare pour le jour de l’ouverture.

Une fois que les militaires ont eu vent du piranha, ils ont envoyé le Dr Mengers (Barbara Steele) avec une équipe de soldats pour enquêter. Malheureusement, le Dr Mengers est de mèche avec l’armée et tente de garder secrètes les informations sur le piranha, mettant tout le monde dans la toute nouvelle station balnéaire en danger le jour de l’ouverture. C’est à Paul et Maggie d’arrêter le désastre imminent.

Piranha, par-dessus tout, est choquant et amusant, mais c’est un plaisir intelligent, élégant et inventif avec juste un peu de commentaire social tranchant. Les méchants sont le gouvernement et l’armée, et c’est un combat que nous, les gens ordinaires, pouvons mener quelle que soit la décennie. Alors que les piranhas vicieux peuvent être à l’origine de l’effusion de sang, ils ne sont que le produit du désir du gouvernement de faire la guerre.

Les piranhas sont un plaisir à regarder au travail. Dante devient rusé avec les tueries, comme il y est contraint avec un budget d’un peu plus d’un demi-million de dollars. Au lieu d’animatroniques trop chères ou de CGI flashy (c’était en 78), il joue avec des plans, des sons et un montage créatif. Les petits monstres caoutchouteux attaquent en grands groupes, grouillant et hurlant. Les coups de feu coupaient rapidement entre les cris des victimes et les couinements et les gribouillis des piranhas. Des seaux de sang remplissent l’eau. Les bruits de piranha peuvent être comiques, avec leurs cris stridents et leurs bruissements, mais en raison de transitions rapides et de quantités abondantes de sang, ainsi que d’un score terriblement sombre, tout fonctionne efficacement. Vous vous surprendrez à vous froisser le visage avec du grain absorbé plus qu’avec des gémissements.

Plus de crédit à Dante et sa vision imaginative, Piranha est joli, pittoresque et palpable. Avec des jaunes terreux, une eau vert pâle et un ciel clair mais couvert, il a l’apparence parfaite d’une journée d’été brumeuse qui est trop pittoresque pour ne pas être confrontée à un désastre. Vous êtes emmené dans des bois menaçants où une opération gouvernementale secrète et diabolique est restée stagnante. On vous montre des eaux tumultueuses et magnifiques où des vies sont emportées. Vous êtes amené dans une station balnéaire de rêve des années 70 où la paix et l’excitation se mêlent à la violence et au gore. Il y a même un camp d’été ensoleillé qui vous rendra nostalgique d’une expérience que vous n’avez peut-être jamais vécue. Piranha trouve le surréalisme dans son cadre, et Dante peint un endroit que vous craignez mais que vous aimeriez être.

Hormis la magie de Dante, les acteurs sont spectaculaires. Paul Grogan est un héros fort mais pitoyable – C’est un père célibataire avec un passé sombre et des luttes alcooliques, mais un homme qui peut trouver une motivation héroïque avec l’aide d’une bonne femme. Bradford Dillman apporte à Paul une gamme qui n’était pas initialement scénarisée. Le scénariste John Sayles a gardé les personnages en deux dimensions en hommage aux classiques de Roger Corman, avec lesquels Dillman a contesté. Étant donné la liberté de jouer avec son personnage, Dillman fait de Paul Grogan un homme de premier plan tragique mais puissant; celui qui montre tout, se bat contre l’enfer et fait des blagues en cours de route. Heather Menzies brille particulièrement en tant que Maggie, une femme de premier plan qui n’est pas aussi traumatisée que Paul mais a plus à prouver. Menzies est drôle et empathique. Il faut l’être quand ils aident un ivrogne à voir la lumière. Elle dégage une douceur et une envie inébranlable de prendre ce qu’elle veut. Maggie est peut-être gentille, mais elle a une tolérance zéro pour les conneries. Ensemble, elle et Paul forment une paire formidable, et Menzies et Dillman gèlent tout simplement.

Le reste du casting est également délicieux. Barbara Steele, un incontournable des films d’horreur des années 70 et 80, est plus complice que dans beaucoup de ses autres rôles et captivante pour cela. Kevin McCarthy, qui joue le Dr Hoak, un cinglé et difficile à lire, respire la folie d’un savant fou et le cœur d’un homme bien intentionné. Les nombreux extras, des riverains aux touristes corsés, rendent l’environnement d’autant plus authentique.

Où Piranha plie, mais seulement légèrement, est dans son budget et son âge. Les poissons tués peuvent ne pas le faire pour ceux qui sont habitués aux monstres à succès modernes qui se nourrissent de sang. L’histoire est intelligente et drôle, mais pas la plus inspirée, et gardez à l’esprit que c’était en 1978; il n’y a donc pas de rebondissements ahurissants à avoir. Joe Dante travaille avec ce qu’il a – des compétences techniques, de l’esprit, une imagination débordante et suffisamment d’acteurs et d’équipes talentueux pour mettre en place une grande fonctionnalité de créature qui est divertissante, légèrement effrayante et sacrément intelligente. Ceux qui aiment les films de Joe Dante peuvent chérir ses débuts humbles et prometteurs à travers Piranha. Ceux qui ne connaissent pas Joe Dante devraient le savoir, mais même eux peuvent passer un bon moment avec ça Mâchoires-inspiration comédie/horreur. Aujourd’hui, le 3 août, est une belle journée d’été pour réparer un angle mort classique de l’horreur ou revisiter un supposé « contrefaçon » qui a un charme qui lui est propre.

