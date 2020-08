Rétrocompatibilité sur PS5 et Xbox Series X et son influence sur l’industrie du jeu vidéo

Nous discuterons de ce que nous savons d’elle et de l’influence que nous pensons qu’elle aura sur la génération.

L’une des caractéristiques les plus appréciées des consoles de nouvelle génération, à la fois dans le cas de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, est la rétrocompatibilité confirmée avec les jeux vidéo de leurs prédécesseurs respectifs; un extra que de nombreux utilisateurs ont manqué au début de la génération actuelle de consoles, et qui a fait l’objet de débats – et de plaintes – par les utilisateurs depuis que son absence a commencé à être perçue.

Dans la rétrocompatibilité des consoles, l’élément déterminant est toujours le matérielIl y a quelque temps, nous avons consacré un texte au travail de préservation de Microsoft et comment il serait réalisé avec sa future console: le Xbox série x; mais en elle nous nous concentrons sur parler de ses formes, de ses promesses et comment nous verrons cette rétrocompatibilité dans la future console Redmond; un avenir que la nouvelle Xbox partagera avec la console de Sony, son principal concurrent, qui se lancera également dans ce projet de rétrocompatibilité avec le lancement de PS5. Compte tenu de tout cela, nous avons pensé qu’il était intéressant d’explorer ce que nous pensons être les points forts de cette fonctionnalité dans un proche avenir.

Lorsqu’on parle de rétrocompatibilité dans d’autres médias, on le fait généralement avec le sens issu de l’informatique: la capacité d’un système à exécuter un logiciel avant son lancement sans singularités. Cependant, la rétrocompatibilité dans le monde du jeu vidéo, peut-être en raison de son application aux consoles, pourrait être définie plus précisément comme la capacité d’un matériel à prendre en charge le logiciel d’un appareil précédent; car l’élément déterminant de cette fonctionnalité est toujours la console – le matériel – devant le jeu vidéo.

Ceci est important car cela vous invite à penser que la rétrocompatibilité n’aura pas la même signification dans toutes les consoles et que cela dépendra du fabricant de la même quelle vision de la rétrocompatibilité apparaîtra sur la leur. Ce est la scène qui apparaîtra dans les systèmes de nouvelle génération, puisque Sony et Microsoft ont donné, à travers différentes déclarations, leur version de ce qui sera la rétrocompatibilité sur PS5 et Xbox Series X.

Microsoft, par exemple, définit sa vision de la rétrocompatibilité depuis le milieu de la génération actuelle, avec un engagement clair en faveur de l’intégration de différents systèmes – et de leurs logiciels dédiés – en un écosystème général. Des éléments tels que Play Anywhere, la fonction Smart Delivery ou l’inclusion de l’intégralité du catalogue réadapté des titres de leurs anciennes consoles qui n’appartenaient pas à cet écosystème en sont des exemples. Ceux de Redmond jouent avec un concept de «génération» très différent de ce qu’ils comprenaient il y a quelques années.

Le cas de Sony, cependant, est assez différent. Ceux de Tokyo renforcent le changement générationnel et ils s’efforcent de nous faire voir que PS5 est une proposition, conceptuellement et de manière différente de ses prédécesseurs; Mais vous ne voulez pas perdre le catalogue que vous possédez déjà dans le processus, donc l’intégrer dans cette nouvelle génération est un moyen judicieux de l’agrandir encore sans être lié aux limites de la PS4.

Les deux visions, celle de la dissolution progressive des générations de Microsoft, et celle de l’engagement générationnel clair que l’on voit chez Sony ou Nintendo ne sont, que, différentes approches de la compatibilité descendante. Deux faces d’une même pièce.

Deux faces d’une même pièce

Ces deux vues sur la rétrocompatibilité et la compréhension des générations proposées par Sony et Microsoft conduiront à deux modes différents pour atteindre ce qui est essentiellement le même objectif: ne pas rejeter le catalogue existant d’une console à une autre; Bien que les deux sociétés, souhaitant peut-être faire de cette fonctionnalité l’un des points forts du marketing des deux consoles, ont choisi de vendre l’idée que les titres qui fonctionnent sur leurs consoles de nouvelle génération seront mieux joués que sur leurs systèmes d’origine. . Cette mesure, en principe positif et logique pour le joueur, il apporte avec lui une série de concessions rythmées par la vision générationnelle de chaque entreprise.

La rétrocompatibilité est l’une des clés des consoles de nouvelle génération, pour le meilleur et pour le pirePar exemple, dans le cas de Sony, ils ont confirmé qu’au moins les 100 titres les plus joués sur PS4 seront compatibles avec PS5 dès le premier jour et profiteront du matériel de la console; mais ces 100 titres seulement représentent une petite fraction des plus de 4000 titres que la console a dans son catalogue au total. Sur ces 100 titres, la plupart devraient être compatibles avec la console; mais nous n’avons pas de confirmation de la société japonaise, et elle ne profiterait pas non plus du matériel PS5 avancé. Une conversion directe d’un plus grand nombre de ces 100 titres devrait être facile, mais ce n’est pas l’objectif, qui semble être le travail des développeurs originaux eux-mêmes.

Microsoft, avec sa philosophie intergénérationnelle, travaille dur pour faire connaître les titres qui seront étiquetés “Optimisé pour la série X” et quels titres partageront la Xbox One actuelle et la future série X; mais la liste est relativement courte au moment de la rédaction de cet article, être en mesure de se développer beaucoup plus.

Le problème avec cette approche de la compatibilité ascendante est qu’elle n’est pas simple – ou n’est pas vendue en tant que telle – et nécessite un travail supplémentaire de la part des développeurs que tous les titres publiés ne peuvent pas se permettre; bien que la plupart des grands studios tiers aient déjà communiqué leur propre vision de ce que sera la rétrocompatibilité, avec des propositions comme Ubisoft avec ses dernières versions, ou EA avec sa double version; mais on ne sait pas si cela restera une sorte de “titres intergénérationnels” ou il ira plus loin et apportera des jeux vidéo plus anciens.

Que pouvons-nous conclure de tout cela?

Nous voulons réaffirmer que la rétrocompatibilité est un pari positif pour le joueur face aux nouvelles consoles. La PS5 et la Xbox Series X font un pas de plus vers des bibliothèques sans générations – bien que certaines incompatibilités le fassent – comme nous pouvons le voir actuellement sur le PC. Cependant, tout au long de ce texte, nous avons voulu écrire quelques lignes sur la nature de cette fonctionnalité et quelles sont les décisions que Sony et Microsoft prennent à cet égard, tant pour les joueurs que pour les développeurs eux-mêmes, à cet égard.

Il est clair que, si la rétrocompatibilité est quelque chose à célébrer pour la nouvelle génération, le moment de prendre une cartouche Gameboy et de l’insérer dans une Gameboy Advance sans autres prétentions ou conditions appartient au passé; quelque chose qui peut encore avoir à vérifier quels effets il aura sur le jeu vidéo et sa préservation dans un proche avenir. Pour terminer, nous ne pouvons que demander à nos lecteurs ce que vous pensez des informations volumineuses dont nous disposons jusqu’à présent sur la compatibilité descendante des futures consoles et comment cela affectera notre façon de jouer.

Plus d’informations sur: PlayStation 5, compatibilité descendante, Xbox Series X et en savoir plus sur les jeux vidéo.