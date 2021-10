Retro Future Sci-Fi Thriller The Invincible regarde hors de ce monde sur PS5

Abonnez-vous à Push Square sur

Eh bien, c’est une agréable surprise. Le roman de 1964 de l’auteur polonais Stanisław Lem, The Invincible, arrive sur PlayStation 5 – et voici votre premier aperçu de l’adaptation, développée par Starward Industries. « En vous réveillant en tant que scientifique de l’espace sur une planète hostile, vous vous lancez dans une mystérieuse mission pour retrouver l’équipage manquant de votre vaisseau spatial », indique la description officielle. « La survie est une question de choix corrects, pris tout en découvrant les secrets de la planète, plus grand que quiconque ne le pensait. »

Le texte de présentation continue: «En atterrissant sur une planète Regis III, vous devez trouver les membres d’équipage manquants à l’aide d’équipements spatiaux avancés, tout en vous appuyant sur votre cerveau et votre instinct pour survivre sur la planète qui s’avère rapidement peu accueillante. Bientôt, vous découvrirez que Regis III détient des secrets terrifiants qui sont découverts pendant que vous préparez le sort de votre équipage. Et au fur et à mesure que vous approfondissez le mystère, vous réalisez que vous n’êtes peut-être pas seul et qu’il vaut mieux ne pas toucher à certains endroits comme cette planète. Mais il est trop tard pour revenir en arrière.

Le studio, Starward Industries, est composé de développeurs d’une variété de versions très appréciées, dont The Witcher 3: Wild Hunt et Dying Light. C’est prometteur « un gameplay immersif avec une histoire non linéaire façonnée par vos relations, vos choix et vos compétences de persuasion ». Le jeu devrait sortir l’année prochaine et a atteint le sommet de notre liste de souhaits sur la base de cette petite bande-annonce. Des trucs impressionnants !