Rétribution de ‘The Walking Dead: Saints And Sinners’ Une capture d’écran de la façon dont c’est horrible

Les morts qui marchent: Saints & Sinners – Chapitre 2 : Retribution sera disponible pour Oculus Quest 2. Les deux précédentes Skydance Interactif Les bandes-annonces ont présenté les nouveaux visuels époustouflants du chapitre 2, qui sont le résultat d’avancées matérielles, mais la capture d’écran finale nous donne un aperçu d’un tout nouveau mécanisme.

La capture d’écran, qui a été publiée par le streamer Twitch et passionné de réalité virtuelle Gamertag VR, représente le personnage principal utilisant une tronçonneuse pour trancher les morts-vivants.

Notez le bras gauche presque coupé et les os squelettiques de plusieurs autres zombies derrière celui qui est coupé en deux. Étant donné que de nombreux zombies subissent de nombreux autres dégâts, il semble que ce soit le dernier zombie.

Que s’ensuit-il en conséquence ? Une nouvelle méthode de démembrement qui utilise une tronçonneuse comme outil principal. Ou vous pourriez dire que « l’art se présente sous de nombreuses formes » et que votre tronçonneuse est votre pinceau, pour citer Gamertag VR.

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution, qui présente une résolution limitée de 1920 × 1080, fera ses débuts sur Oculus Quest 2 en tant que première plate-forme.

Le jeu sera cependant également disponible pour le PSVR 2, qui restituera une qualité 4K dans chaque objectif, selon une récente annonce de Sony. Avec des pixels supplémentaires, cette capture d’écran devrait devenir encore plus troublante.

Chapter 2: Retribution, qui est sorti en avril dans le prolongement de The Walking Dead: Saints And Sinners sur Oculus Rift et PSVR, est un récit autonome qui se déroule après le jeu précédent.

De retour dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, le voyageur devra à nouveau se frayer un chemin à travers des essaims de zombies à la recherche de fournitures, d’outils et de nourriture.

La tour reviendra comme l’un des groupes avec lesquels le joueur peut s’engager, mais nous attendons toujours de savoir si les exilés ou les récupérateurs ont survécu. Cette information a été révélée dans la bande-annonce State of Play de juin.